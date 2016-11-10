Кумир молодёжи выставил на аукцион возможность совместной новогодней ночи. Певец Джастин Бибер заявил, что любой желающий сможет провести с ним главную ночь в году. Её цена – 500 тысяч долларов, передают западные СМИ.

Осталось узнать, действительно ли кто-то не пожалеет таких денег, чтобы встретиться с певцом и в новогоднюю ночь покататься с ним на дорогих машинах и выпить шампанского.

Правда, в стоимость входит ещё присутствие на концерт певца, путешествие на яхте до места назначения, шикарный отель, SPA и личный шеф-повар.

И, конечно же, возможность по-дружески похлопать Бибера по плечу, например.

Напомним, ранее на аукцион выставлялся стакан, из которого пил Джастин Бибер. Стакан продавали за 5 млн рублей.