Фанаты канадского поп-исполнителя Джастина Бибера могут приобрести стакан, из которого пил молоко их кумир.

На аукцион посуду со следами губ знаменитого певца выставили хозяева небольшого ресторана Kings Oak, где Бибер обедал во время своего тура по Великобритании.

Очевидно, предприимчивые британцы сами не вполне осознавали, какая драгоценность им досталась. По крайней мере, начальную цену лота они установили всего в 10 фунтов стерлингов, что соответствует примерно 800 рублям.

Однако поклонники певца устроили нешуточный ажиотаж вокруг грязного стеклянного стакан (посуду после того, как ее использовал Бибер владельцы ресторана предусмотрительно не мыли). С начала продаж поступило 86 заявок, а цена лота взлетела до 66 тысяч фунтов стерлингов, а это почти 5 млн рублей, пишет Life.

В объявлении также отмечается, что все средства с продажи стакана пойдут в пользу благотворительной организации.