На балу дебютанток Tatler -2016 предстали 12 красавиц, самой младшей из которых 14 (Дине Немцовой), а самой старшей, Марии Мессерер, 23 года.

Многие участники бала сразу же выложили многочисленные фото и видео в Инстаграм, где рассказали о том, с кем пришли и как провели этот вечер.

Труднее всего вальсы и па давались Надежде Каменькович. Она травмировала ногу, так что партнер носил ее на руках в прямом смысле слова.

Стефания Маликова прибыла на звездный бал почти в полном составе - с мамой, папой и тетей. От юной дебютантки ее родственницы решили не отставать и надели смелые и элегантные наряды. А вот сама Стеша вышла на паркет в белоснежном платье с пикантным декольте. За что ей пришлось "отбиваться" в социальной сети от нападок. Сегодня она выложила в своем Инстаграме: "Для тех, кому платье не понравилось: чересчур открытое, не пышное, без стразов и перьев. Объясняю! Дебютантки - юные леди, по традиции, одетые в белое и танцующие на церемонии открытия. Как мне кажется, Л.Н.Толстой именно в таком воздушном, легком, грациозном, изящном и простом платье хотел показать Наташу Ростову с ее детской улыбкой и желанием отдать всю свою любовь гостям. Мне кажется, в чем-то мы с ней похожи, по крайней мере, мне бы очень этого хотелось. А на комментарии злых девушек, которых никогда не пригласят танцевать на балу: главное для меня было увидеть улыбку на лице моих родных людей! И у меня получилось".

В объективы камер попала и Яна Рудковская с сыном Александром - "Гном Гномычем", которому в январе исполнится четыре года.

Татьяна Навка вместе с дочерью Александрой Жулиной прибыли "все в белом". А перед этим похвастались в социальной сети о том, какие они красивые.

Дочь Ренаты Литвиновой пришла на бал, конечно же, со своей мамой, которая наравне с дебютантками готова была бесконечно позировать перед фотографами.

Екатерина Одинцова "дирижировала" весь вечер: она старалась во всем поддержать свою дочь Дину Немцову. Самую юную участницу прозвали современной "Наташей Ростовой".

А вот София Меладзе не была замечена с родителями - журналисты искали их изо всех сил.

О предстоящей свадьбе в этом году пока никто не заявлял, как это сделала Елизавета Пескова на балу - 2015. Тогда девушка объявила журналистам, что собралась замуж. Предложение руки и сердца ей сделал 17-летний москвич Юрий Мещеряков. И Елизавета ответила согласием.

Однако некоторые подробности личной жизни звезды утаивать не стали. Так, 21-летняя олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун впервые открыто появилась с бойфрендом на публике.

В семье L’One тоже есть новость, которую сложно скрыть, - знаменитый рэпер с супругой ожидают пополнение.

На бал дебютанток прибыл и рэпер Баста с супругой Еленой Пинской и двумя дочерьми.

Алеся Кафельникова ради бала избавилась от розового цвета волос и стала "роковой" блондинкой.

