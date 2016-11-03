Шикарные лимузины один за другим подвозили к Колонному залу Дома союзов в Москве 12 прекрасных участниц Бала дебютанток журнала Тatler: Марию Мессерер (внучку народного художника России Бориса Мессерера, 23 года), Надежду Каменькович (дочь актрисы Ксении Кутеповой, 19 лет), Ульяну Добровскую (дочь Ренаты Литвиновой, 15 лет), Диану Манасир (дочь миллиардера Зияда Манасира, 17 лет) и других “Золушек” и звездных наследниц.

Именно здесь 31 декабря 1810 года, согласно сюжету Льва Николаевича Толстого, прошел первый бал Наташи Ростовой. А спустя два столетия на своем первом балу здесь танцевала прапраправнучка писателя - дочь телеведущего Петра Толстого и журналиста Дарьи Толстой - 16-летняя Александра Толстая.

Раз уж это бал, то подготовка должна быть соответствующей. Многие девушки признались - наряды выбирали очень долго, для этого пришлось посетить не одного модельера, перелистать тонну журналов.

Стефания Маликова (16-летняя дочь Дмитрия Маликова) готовилась более чем основательно: выбирала платье у нескольких дизайнеров и даже нанимала личного репетитора по танцам. В итоге свой выбор она остановила на греческом наряде с глубоким декольте - Alberta Ferretti Demi Couture. А на улице девушку согревало меховое пальто By Giulia.

Девушка блистала во всех смыслах - не только продемонстрировала хорошо заученные па, но и украшения Chanel Fine Jewelry.

Анна Королева (правнучка авиаконструктора Сергея Королева) предстала в мерцающем платье Armani Prive. Оберегал красавицу и сопровождал в каждом танце ее молодой муж - бывший одноклассник Степан Николаев.

Диана Манасир танцевала свой первый вальс в платье из модной коллекции весна-лето 2016 Marchesa Couture. Такому фасону и цвету предрекают быть модным и в следующем году.

Наряд другой дебютантки - Ульяны Добровской - ранее продемонстрировала в Instagram мама Рената Литвинова. Женственное платье с глубоким декольте создала модельер Ульяна Сергеенко, коллекция которой предстала в рамках Недели высокой моды в Париже.

Мария Мессерер была в очень нежном белом платье - сияющем и пушистом в прямом смысле слова - от ливанского модного дизайнера Reem Acra.

Дизайнера из той же страны выбрала и Лиза Мамиашвили. Девушка предстала в наряде из коллекции дизайнера Elie Saab - Haute Couture, стоимость которого в среднем составляет 100 тысяч долларов.