Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Павел Астахов предложил отменить срок давности за половые преступления против детей. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

– Новые и новые факты растления учеников 57 московской школы подтверждают необходимость отмены срока давности за половые преступления против детей, - написал он .

Астахов уверен, что "педофилов надо преследовать вечно".

Согласно действующему законодательству, педофилы, чьи преступления были раскрыты после истечения срока давности, могут не понести никакого наказания. Изменения в законе помогут устранить эту несправедливость.

– Давно закончившие школу люди рассказывают о событиях 13-летн.давности. Даже при доказанности вины педофилы могут уйти от ответственности, – написал Астахов.

Адвокат также предложил уделить особое внимание закону, предусматривающему лечение педофилов, в том числе и при помощи хирургического вмешательства.

– Но ещё важнее, педофилов ЛЕЧИТЬ! В том числе хирургическими и медикаментозными средствами. Закон об этом принят, но не действует, – добавил он.

Напомним, что скандал в московской школе №57 разразился на прошлой неделе. Одного из преподавателей заподозрили в связях с ученицами.

Позже появилась информация о том, что растление малолетних длилось уже несколько лет, а руководство школы могло знать об этом и покрывать преступников.

На фоне разразившегося скандала директор школы Сергей Менделевич покинул свой пост.

Школа №57 – является одной из ведущих столичных школ. В последние годы учебное заведение постоянно входит в топ-20 образовательных учреждений Москвы.