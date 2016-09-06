Департамент образования Москвы принял заявление об уходе с поста директора школы №57 Сергея Менделевича. Вместо него обязанности главы учебного заведения будет исполнять учительница математики Марина Прозорова.

"Директор школы Сергей Львович Менделевич сегодня утром подал заявление об уходе с поста директора, которое было подписано в Департаменте образования Москвы, – говорится в сообщении на официальной страничке школы в Facebook. – И.О. директора школы назначена Марина Георгиевна Прозорова. В настоящий момент идёт передача документов и готовится приказ о назначении. На официальном сайте школы и Департамента образования информация появится к вечеру".

– Это мой учитель по математике, – рассказывает Metro бывший ученик школы Виктор Тинт. – Волшебная женщина! Марина Георгиевна учила наш класс математике, и иногда читала отрывки из романа Бела Кауфмана, прямо на уроке. Но пусть некоторые будут сомневаться. Главное, Марина Георгиевна – самоотверженный, скромный и честный человек, которому можно доверить школу. И уж о ней точно нельзя сказать, что она кого-то покрывала!

Отметим, что ещё на прошлой неделе, когда разразился скандал о романах одного из учителей школы с ученицами, директор школы пытался уйти в отставку, но Департамент образования не отпустил. Теперь он всё-таки официально уходит.

Широкой общественности история со школой стала известна после того, как её выпускница Екатерина Кронгауз, журналистка сайта Meduza, рассказала на своей странице в Facebook о том, что историк в её школе "крутил романы" с ученицами, а недавно нашлись люди, которые собрали доказательства, заставившие педагога уволиться. В комментариях к посту пользователи пояснили, что речь идёт о преподавателе истории Борисе Марковиче М.

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Данный педагог был классным руководителем у Виктора.

– Это преподаватель с большой буквы! – рассказывает он. – Лично я видел, что Борис Маркович крутит роман со студенткой. Совершеннолетней. Студентка отвечала взаимностью. Это была не школьница, а именно студентка! Всё, что происходит сейчас в Интернете, похоже на массовую истерию. Все заявления безосновательны и носят неправомерный характер. Некоторые заявления откровенно абсурдны!

Кроме того, Виктор отметил, что Марина Георгиевна и учитель истории "точно не были друзьями".

Взволнованные судьбой школы выпускники и школьники организовали кампанию в её поддержку в соцсетях. Сочувствующие меняют аватарки на логотип школы, появился хэштег #спасибо57, под которым пишут тёплые слова в адрес учителей. Правда, тёплых слов в адрес оказавшегося под подозрением педагога встретить можно редко.