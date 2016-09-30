Откроет театральный форум трилогия режиссёра Андрея Кончаловского. В течение трёх дней на сцене «Балтийского дома» покажут спектакли «Дядя Ваня», «Три сестры» и «Вишнёвый сад».

– Когда я ставил «Дядю Ваню», не думал о продолжении, – рассказал Андрей Сергеевич. – Потом, когда начал работать над спектаклем «Три сестры», понял, что за ним появится «Вишнёвый сад». Я вдруг задумался: почему Антон Павлович Чехов написал пьесы именно в этой последовательности? Пришёл к выводу, что каждый раз он выходил на новый анализ российской ментальности. В «Дяде Ване» поднимается проблема имений, противостояние интеллигенции и дворян. В «Трёх сестрах» – другая проблема. Есть город, в котором живут 200 тыс. человек и нет ни одного, кому можно подражать. В этой пьесе речь о том, что в России существуют две нации: европейская и другая – огромная, архаичная. В пьесе «Вишнёвый сад» появляются дачники – представители буржуазии, новая социально-классовая категория, которой в России никогда не было.

По замыслу Кончаловского, во всех спектаклях играют одни и те же актёры.

На фестивале свои спектакли представят также театры из стран Балтии, Белоруссии, Италии.

В этом году параллельно с театральным пройдёт фестиваль «Балтийская кинозвезда». В кинотеатрах Петербурга покажут фильмы Александра Сокурова, Андрея Кончаловского и Алексея Германа.

Вход на кинопоказы свободный.

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