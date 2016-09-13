С 30 сентября по 13 октября в Петербурге пройдёт XXVI Международный театральный фестиваль. Его девиз – «Театр по правилам и без».
Правила жизни современного театрального пространства меняются, и эти перемены заставляют зрителя иначе относиться к искусству, а режиссёров, актёров и других творцов – по-новому подходить к созданию спектаклей.
В программе фестиваля представлены режиссёры-классики, режиссёры-экспериментаторы, режиссёры-новаторы. На сцену «Балтийского дома» выйдут коллективы из пяти стран Европы.
Откроют фестиваль в "Балтийском доме" (30 сентября, 1 и 2 октября) спектакли Андрея Кончаловского, которые идут на сцене Театра им.Моссовета.
Уникальный авторский проект, над которым театр и режиссёр работали восемь лет, включает в себя спектакли «Дядя Ваня», «Три сестры» и «Вишнёвый сад». Среди участников спектакля – звёзды театра и кино Александр Домогаров, Юлия Высоцкая, Владас Багдонас, Павел Деревянко.
«Дядя Ваня»
Продолжительность – 2 часа 55 минут, с одним антрактом
Начало в 19.00
«Три сестры»
Продолжительность – 3 часа 25 минут, с одним антрактом
Начало в 19.00
16+
«Вишнёвый сад»
Продолжительность – 2 часа 35 минут, с одним антрактом
Начало в 19.00
16+
3 октября
«Антигона»
Национальный театр Латвии (Рига)
Ж. Ануй
Режиссёр – Э. Сеньковс
Продолжительность – 2 часа 30 минут, с одним антрактом
Начало в 19.00
Большая сцена
Режиссёр принципиально помещает героев в чёрно-белый кабинет, и в голом пространстве актёры транслируют режиссёрскую мысль. 16+
4 октября
«Саша, вынеси мусор»
Белорусский государственный молодёжный театр (Минск)
Н. Ворожбит
Режиссёр – Д. Богославский
Продолжительность – 1 час 20 минут, без антракта
Начало в 19.30
91-я комната
История, в которой живые спорят с мёртвыми, а женщины восстают против эгоистичных законов мужского мира, где их удел – провожать, ждать и оплакивать. 16+
5, 6 октября
«Евангелие»
Театр Эмилия-Романья
Театральная компания Пиппо
Дельбоно
(Модена, Италия)
Автор идеи и режиссёр – Пиппо Дельбоно
Продолжительность – 1 час 40 минут, без антракта
Начало в 19.00
Большая сцена
«Евангелие» – это важный разговор о мировых процессах: беженцы в Европе, конфликты в Сирии и Афганистане. Спектакль – предупреждение о том, что нас ожидает, если мы не изменимся. 16+
7 октября
«Тихий Дон»
Ростовский академический театр драмы им. М. Горького (Ростов-на–Дону, Россия)
М. Шолохов
Режиссёр – Г. Шапошников
Продолжительность – 3 часа 15 минут, с одним антрактом
Начало в 19.00
Большая сцена
Масштабная постановка поднимает вопросы человеческой трагедии, вплетённой в исторические процессы. 16+
8 октября
«Оборотень»
R.A.A.M.
(Таллин, Эстония)
А. Кицберг
Режиссёр – С. Потапов
Продолжительность – 2 часа 20 минут, с одним антрактом
Начало в 19.00
Большая сцена
Спектакль рассказывает о взаимоотношениях «своих» и «чужих», толпы и индивидуума, обычного и исключительного. 16+
9 октября
«Оркестр»
Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова (Москва, Россия)
Ж. Ануй
Режиссёр – Ф. Фёдоров
Продолжительность – 1 час 20 минут, без антракта
Начало в 19.30
Малая сцена
Семь персонажей в поисках выхода. И у каждого есть тайна, которая спрятана где-то глубоко под сердцем. 16+
10, 11 октября
«Мастер голода»
Театр «Менофортас» (Вильнюс, Литва)
Ф. Кафка
Режиссёр – Э. Някрошюс
Продолжительность – 1 час 30 минут, без антракта
Начало в 19.00
Большая сцена
«Мастер голода» – история о непростых обстоятельствах взаимодействия личности и общества, поэтический разговор о человеке искусства. 16+
11 октября
«Семья»
Театр-фестиваль «Балтийский дом»
(Санкт-Петербург, Россия)
Пьеса Ю. Урюпинского по повести Л.Н. Толстого «Крейцерова соната».
Режиссёр – А. Праудин
Продолжительность – 2 часа, без антракта
Начало в 19.30
Малая сцена
Спектакль «Семья» – это завершение психологического исследования режиссёра, которое было начато в постановках «Школа» и «Дядя Ваня. Работа актёра над ролью». 18+
12 октября
«Анна. Трагедия»
Театр-фестиваль «Балтийский дом»
(Санкт-Петербург, Россия)
Л.Н. Толстой
Режиссёр – Александр Галибин
Продолжительность – 2 часа 30 минут, с одним антрактом
Начало в 19.00
Большая сцена
Режиссёр представил современную версию романа «Анна Каренина». Во время всего спектакля Анну сопровождает хор, как в древнегреческой трагедии. 16+
Другие площадки. Спектакли покажут в разных театрах города
1 октября
«Гроза»
БДТ им. Г.А. Товстоногова (Санкт-Петербург, Россия)
А. Островский
Режиссёр – А. Могучий
Продолжительность – 2 часа 15 минут, с одним антрактом
Первая постановка «Грозы» в истории БДТ. В спектакле присутствуют элементы русского площадного действа, фольклорные мотивы «страшной сказки». 16+
5 октября
«Сон об осени»
Театр им. Ленсовета (Санкт-Петербург, Россия)
Ю. Фоссе
Режиссёр – Ю. Бутусов
Продолжительность – 1 час 50 минут, без антракта
В пьесе «Сон об осени» есть загадка, игра со временем и возрастом, когда вдруг оказывается, что человек, живущий душой, сердцем, чувствует в 50, 60, 70 то же, что и в 30. Юрий Бутусов говорит об этой пьесе так: «Это история о «непривыкании к жизни». 16+
12, 13 октября
«По ту сторону занавеса»
Российский Государственный академический театр драмы им. А.С. Пушкина (Александринский) (Санкт-Петербург, Россия)
Автор сценария и режиссёр – А. Жолдак
Продолжительность – 4 часа 20 минут, с одним антрактом
Далёкое будущее, 4015 год н.э. по меркам земного времени. В результате эксперимента по реинкарнации три сестры – Маша, Ирина, Ольга, умершие в 1900 году, – обретают жизнь в новом мире. Хрестоматийный текст пьесы А.П. Чехова «Три сестры» загружается в только что возрождённый мозг. 18+
«Сегодня. 2016»
По повести К. Фокина
Режиссёр – В. Фокин
Продолжительность – 1 час 10 минут, без антракта. 16+