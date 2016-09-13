С 30 сентября по 13 октября в Петербурге пройдёт XXVI Международный театральный фестиваль. Его девиз – «Театр по правилам и без».

Правила жизни современного театрального пространства меняются, и эти перемены заставляют зрителя иначе относиться к искусству, а режиссёров, актёров и других творцов – по-новому подходить к созданию спектаклей.

В программе фестиваля представлены режиссёры-классики, режиссёры-экспериментаторы, режиссёры-новаторы. На сцену «Балтийского дома» выйдут коллективы из пяти стран Европы.

Откроют фестиваль в "Балтийском доме" (30 сентября, 1 и 2 октября) спектакли Андрея Кончаловского, которые идут на сцене Театра им.Моссовета.

Уникальный авторский проект, над которым театр и режиссёр работали восемь лет, включает в себя спектакли «Дядя Ваня», «Три сестры» и «Вишнёвый сад». Среди участников спектакля – звёзды театра и кино Александр Домогаров, Юлия Высоцкая, Владас Багдонас, Павел Деревянко.



«Дядя Ваня»

Продолжительность – 2 часа 55 минут, с одним антрактом

Начало в 19.00



«Три сестры»

Продолжительность – 3 часа 25 минут, с одним антрактом

Начало в 19.00

16+

«Вишнёвый сад»

Продолжительность – 2 часа 35 минут, с одним антрактом

Начало в 19.00

16+

3 октября

«Антигона»

Национальный театр Латвии (Рига)

Ж. Ануй

Режиссёр – Э. Сеньковс

Продолжительность – 2 часа 30 минут, с одним антрактом

Начало в 19.00

Большая сцена

Режиссёр принципиально помещает героев в чёрно-белый кабинет, и в голом пространстве актёры транслируют режиссёрскую мысль. 16+

4 октября

«Саша, вынеси мусор»

Белорусский государственный молодёжный театр (Минск)

Н. Ворожбит

Режиссёр – Д. Богославский

Продолжительность – 1 час 20 минут, без антракта

Начало в 19.30

91-я комната

История, в которой живые спорят с мёртвыми, а женщины восстают против эгоистичных законов мужского мира, где их удел – провожать, ждать и оплакивать. 16+

5, 6 октября

«Евангелие»

Театр Эмилия-Романья

Театральная компания Пиппо

Дельбоно

(Модена, Италия)

Автор идеи и режиссёр – Пиппо Дельбоно

Продолжительность – 1 час 40 минут, без антракта

Начало в 19.00

Большая сцена

«Евангелие» – это важный разговор о мировых процессах: беженцы в Европе, конфликты в Сирии и Афганистане. Спектакль – предупреждение о том, что нас ожидает, если мы не изменимся. 16+

7 октября

«Тихий Дон»

Ростовский академический театр драмы им. М. Горького (Ростов-на–Дону, Россия)

М. Шолохов

Режиссёр – Г. Шапошников

Продолжительность – 3 часа 15 минут, с одним антрактом

Начало в 19.00

Большая сцена

Масштабная постановка поднимает вопросы человеческой трагедии, вплетённой в исторические процессы. 16+

8 октября

«Оборотень»

R.A.A.M.

(Таллин, Эстония)

А. Кицберг

Режиссёр – С. Потапов

Продолжительность – 2 часа 20 минут, с одним антрактом

Начало в 19.00

Большая сцена

Спектакль рассказывает о взаимоотношениях «своих» и «чужих», толпы и индивидуума, обычного и исключительного. 16+

9 октября

«Оркестр»

Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова (Москва, Россия)

Ж. Ануй

Режиссёр – Ф. Фёдоров

Продолжительность – 1 час 20 минут, без антракта

Начало в 19.30

Малая сцена

Семь персонажей в поисках выхода. И у каждого есть тайна, которая спрятана где-то глубоко под сердцем. 16+

10, 11 октября

«Мастер голода»

Театр «Менофортас» (Вильнюс, Литва)

Ф. Кафка

Режиссёр – Э. Някрошюс

Продолжительность – 1 час 30 минут, без антракта

Начало в 19.00

Большая сцена

«Мастер голода» – история о непростых обстоятельствах взаимодействия личности и общества, поэтический разговор о человеке искусства. 16+

11 октября

«Семья»

Театр-фестиваль «Балтийский дом»

(Санкт-Петербург, Россия)

Пьеса Ю. Урюпинского по повести Л.Н. Толстого «Крейцерова соната».

Режиссёр – А. Праудин

Продолжительность – 2 часа, без антракта

Начало в 19.30

Малая сцена

Спектакль «Семья» – это завершение психологического исследования режиссёра, которое было начато в постановках «Школа» и «Дядя Ваня. Работа актёра над ролью». 18+

12 октября

«Анна. Трагедия»

Театр-фестиваль «Балтийский дом»

(Санкт-Петербург, Россия)

Л.Н. Толстой

Режиссёр – Александр Галибин

Продолжительность – 2 часа 30 минут, с одним антрактом

Начало в 19.00

Большая сцена

Режиссёр представил современную версию романа «Анна Каренина». Во время всего спектакля Анну сопровождает хор, как в древнегреческой трагедии. 16+

Другие площадки. Спектакли покажут в разных театрах города

1 октября

«Гроза»

БДТ им. Г.А. Товстоногова (Санкт-Петербург, Россия)

А. Островский

Режиссёр – А. Могучий

Продолжительность – 2 часа 15 минут, с одним антрактом

Первая постановка «Грозы» в истории БДТ. В спектакле присутствуют элементы русского площадного действа, фольклорные мотивы «страшной сказки». 16+

5 октября

«Сон об осени»

Театр им. Ленсовета (Санкт-Петербург, Россия)

Ю. Фоссе

Режиссёр – Ю. Бутусов

Продолжительность – 1 час 50 минут, без антракта

В пьесе «Сон об осени» есть загадка, игра со временем и возрастом, когда вдруг оказывается, что человек, живущий душой, сердцем, чувствует в 50, 60, 70 то же, что и в 30. Юрий Бутусов говорит об этой пьесе так: «Это история о «непривыкании к жизни». 16+

12, 13 октября

«По ту сторону занавеса»

Российский Государственный академический театр драмы им. А.С. Пушкина (Александринский) (Санкт-Петербург, Россия)

Автор сценария и режиссёр – А. Жолдак

Продолжительность – 4 часа 20 минут, с одним антрактом

Далёкое будущее, 4015 год н.э. по меркам земного времени. В результате эксперимента по реинкарнации три сестры – Маша, Ирина, Ольга, умершие в 1900 году, – обретают жизнь в новом мире. Хрестоматийный текст пьесы А.П. Чехова «Три сестры» загружается в только что возрождённый мозг. 18+

«Сегодня. 2016»

По повести К. Фокина

Режиссёр – В. Фокин

Продолжительность – 1 час 10 минут, без антракта. 16+