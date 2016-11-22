Американская актриса Алисия Сильверстоун приняла участие в откровенной фотосессии. 40-летняя звезда снялась полностью обнажённой ради спасения животных. Об этом во вторник сообщает издание "Hello!"

Отмечается, что таким образом Алисия поддержала кампанию PETA, слоган которой гласит: "Носите свою собственную кожу. Позвольте животным сохранить свою".

Огромный баннер с голой Сильверстоун и надписью "Я лучше буду голой, чем надену шерстяные вещи" украсил одно из зданий на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Напомним, что Алисия Сильверстоун давно известна своей активной поддержкой зоозащитных организаций, актриса борется за права животных и является веганом.

Более того, Алисия давно не носит кожаные вещи, а теперь исключила из своего гардероба и одежду, сделанную из шерсти.