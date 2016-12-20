18-летняя модель Алеся Кафельникова, дочь олимпийского чемпиона Евгения Кафельникова, выложила в одну из своих соцсетей видео, в котором рассказала, что ненавидит Россию.

"Я не люблю Россию, — приводит слова Алеси Кафельниковой Life.ru. — Только в России используют людей. Это ужасно. Я думаю, так везде, но в России это происходит постоянно! Я делаю карьеру в другой стране, мною должны гордиться. Меня спрашивают, почему я ненавижу Россию? Конечно, я ненавижу Россию! Я хочу, чтобы моя страна гордилась мной, но вы не гордитесь мной, а только сплетничаете! Я не люблю российскую ментальность: люди заботятся больше о себе, чем о других. Если ты звезда, тебя ненавидят, тебя не любят, о тебе сплетничают!"

Вскоре Алеся Кафельникова попыталась оправдаться за свои слова.

"Хочу извиниться перед теми, кого оскорбила, – заявила она порталу. – Возможно, мне не хватило знания английского языка, чтобы правильно донести информацию в моих сообщениях. Я имела в виду совершенно другое. Мне обидно, что мои соотечественники хаят меня, потому что я работаю в Европе, а мне нужна поддержка. Россию я люблю и переживаю за то, что в ней происходит! Сейчас тяжёлое время, нужно поддерживать страну, а не хаять её!"