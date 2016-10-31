О чем фильм "Молот" В шаге от чемпионского титула карьеру «Молота» перечеркивает страшная авария. Отныне любой поединок может стать для него последним. Но когда под угрозой оказывается его любовь, он доказывает, что «Молотом» его прозвали не только за сокрушительный удар. Настоящий боец на ринге и в жизни, он продолжает борьбу даже в центре паутины лжи и предательства. Рискуя всем, он идет напролом, чтобы спасти себя и свою возлюбленную.



Роли исполнили Алексей Чадов, Оксана Акиньшина, Антон Шагин и др.

В преддверии премьеры актёр рассказал Metro о своих татуировка, тренировках и сходстве с братом.

Расскажите, как готовились к съемкам? Как тренировались?

Когда я прочитал сценарий, я понял, что и близко не выгляжу как чемпион мира по боям без правил. Конечно, у меня был какой-то базис, я всю жизнь спортом занимаюсь. Плюс акробатика в театре, танцы… Но для роли пришлось начинать занятия с нуля: это были силовые тренировки, ударная техника, самбо, бокс, растяжки. Целый комплекс знаний и умений, связанных с телом и боевыми искусствами. Первоначально работали над этим, а отсюда уже вырисовывался характер, пластика персонажа. Да и образ жизни у меня изменился в целом. По большому счету, я на год-полтора стал бойцом: жил жизнью бойца – 4-5 тренировок в неделю, особое питание, никаких гулянок. (Улыбается) У меня был режим спортсмена, который должен вот-вот выйти на ринг. Только вместо ринга реального меня ждал ринг киношный.

Сложно физически меняться для роли?

Такие роли – на преодоление, требующие реальных не только актерских, но и физических изменений, – редко выпадают. И за них сразу хватаешься.

Добиться нужной фактуры, набрать необходимую мышечную массу было, наверное, самым трудным на проекте. Чтобы правильные мышцы прорисовывались. На экране должно было быть видно, что боец настоящий.



Чему новому научились?

Да чему я там только не научился! Как минимум я научился драться. Здесь был целый комплекс упражнений, направленных на то, чтобы как можно лучше чувствовать свое тело. Я раньше не ощущал себя…оружием, так скажем, а после шестимесячных тренировок к началу сьемок я это почувствовал. Мое тело было полностью готово к любым испытаниям, я был на пике формы. Я чувствовал себя очень здорово, очень уверенно и классно. Я понимал, что я сильный.



Вашего соперника сыграл чемпион мира Мелвин Манхуф. Страшно было выходить на ринг с ним?

Cтрашно не было. Но ответственность я чувствовал огромную. Серьезный профессионал все-таки, посмотрит и скажет – «это ты готовился? Куда-то не туда ты готовился!»… Но нет, он меня поддержал, спасибо ему. Хотя не сомневаюсь, что даже несмотря на его положительную оценку моих стараний критики найдутся.

Помню, когда мы с Мелвином начали репетировать, он в какой-то момент просто дотронулся своей ногой до моей, и все, я уже осел… Сказал ему, что так мы кино не снимем. (Смеется) А он не мог без контакта работать, ему контакт был необходим, он мне все повторял – бей меня по-настоящему, бей! А я отвечал, что не могу! Нас же в институте так учат, и в кино я так 15 лет работал – драться, не дотрагиваясь до «противника», максимум – легкий контакт. Но Мелвин настаивал, и я сдался, начал его лупить, и отбил себе все руки. (Смеется) Он, конечно, человек очень крепкий.



Считается, что бокс и борьба – зрелище не для девушек. Почему дамам стоит посмотреть фильм?

Девушкам будет интересно смотреть кино потому, что там яркая любовная линия, а спорт – это фон. Просто главный герой – боец по профессии. А картина не про бои вообще, а про отношения, про драматичную влюбленность, которая требует жертв с обеих сторон. Такие фильмы всегда интересно смотреть, если они хорошо сыграны. А мы по-настоящему старались.



Как поддерживаете хорошую физическую форму, когда не снимаетесь в спортивной драме?

Я всегда хожу в зал, бегаю, прыгаю, плаваю, качаюсь, когда надо, боксирую. Если я свободен от съемок, то я через день – в спортзале. Считаю, что всегда нужно быть в форме, это здоровье, это дисциплина, это культура тела. Сейчас так вышло, что я давно плотно не тренируюсь, но если я неделю себя понагружаю, то быстро наберу форму. Мышечная память, я сам убедился, совершенно уникальна. Например, в 15 лет я садился на поперечный шпагат. Прошло 20 лет, и, когда я начал готовиться к «Молоту», через месяц я без проблем сел на шпагат: мышцы помнят все.

Любите смотреть спорт по ТВ? За кого болеете?

Конечно! Я болею за хоккей, безумно люблю этот вид спорта. Ни за какую конкретную команду не болею, а переживаю за нашу сборную. С удовольствием смотрел недавний Кубок мира по хоккею. Ну и бокс люблю, конечно, бои без правил. Тоже стараюсь не пропускать выступления наших ребят.



Приходилось когда-нибудь постоять за себя? Ввязывались в юности в драки?

Ох, ну да, в школе бывали всякие стычки. Солнцево, спальный район, чего там только не было! Куча людей выясняла отношения на кулаках. Но для меня это было дикостью. Я по натуре пацифист, для меня драки, злоба, агрессия – это что-то чуждое. Бывали моменты, конечно, когда нужно было постоять за себя на кулаках. Но если меня не трогают, не покушаются на честь и достоинство, то я очень спокойный, веселый и добродушный. Беседа с вами тому подтверждение. (Улыбается)



У главного героя прозвище Молот. А вас как звали в школе?

Чадик. (Улыбается)



У Молота есть татуировка. У вас ведь тоже есть?

Несколько, и я бы набил себе еще, но в кино и театре очень много времени уходит на их маскировку. На пенсии, лет в 50 дам себе волю. Уже недалеко, в принципе. (Улыбается) Хотя, если я буду стройным пенсионером, то, может, меня еще будут в кино снимать и раздевать в кадре. Тогда придется еще немного отсрочить. (Смеется)

А ещё у вас есть брат Андрей, с которым вас часто путают...

Путают, путают! Мы похожи чем-то, в последнее время особенно. Но меня это абсолютно не волнует. Не знаю как Андрюше, но мне вот совершенно по барабану. Я никогда не реагировал на это. Ну, путают и путают! Мне вообще, кстати, странно, когда люди резко реагируют на такие вещи – если в имени или фамилии ошибаешься, допустим. Меня Андреем полжизни зовут, я даже не поправляю! Андрей – и что? Отличное имя! (Улыбается)