Эдди Редмэйн

Возраст: 34 года

Родился: Лондон, Великобритания

Фильмография: «Отверженные», «Вселенная Стивена Хокинга» (за эту роль он получил «Оскар»), «Птичья песня», «Жёлтый платочек счастья»

Итак, почему вы решили согласиться на съёмки в этой истории?

Из-за сценария. Я мало знал о нём, потому что он писался в условиях строгой секретности. Я как-то встретился с Дэвидом Йейтсом, и он начал мне рассказывать о истории, которую писала Дж. К. Роулинг. Потом мы встретились ещё через пару месяцев, Дэвид рассказал мне ещё один небольшой отрывок, и тогда я понял, что меня это захватывает. А когда я прочитал сценарий, он превзошёл все мои ожидания. Я нашёл в нём чудеса, волшебство и тепло мира Гарри Поттера, при этом происходившие в эпоху 1920-х годов на другой стороне земного шара – именно за это я и полюбил этот сценарий.

Каково вам было присоединиться к магическому миру Роулинг?

Это было удивительно, потому что каждый день по дороге на съёмочную площадку мы проходили мимо вселенной Гарри Поттера с гигантскими изображениями Дэна [Рэдклифа], Эммы [Уотсон] и Ральфа [Файнса]. Это немного обнадёживало меня и одновременно устрашало. Знать, что все эти люди по-прежнему являются частью вымышленного мира Роулинг, а всего лишь через дорогу проходят съёмки нашего фильма, было забавно.

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Роулинг дала вам какое-нибудь напутствие перед началом работы?

Да, я встретился с ней за час до начала съёмок, она объяснила мне, как Ньют Скамандр появился в её воображении, рассказала мне о его жизни и некоторых чертах его характера. Она удивительная. Когда Роулинг приходила на площадку, она была занята написанием второго фильма и всё время говорила: «Я не собираюсь вас чему-то учить, но...» (Смеётся). Она ничего не могла с собой поделать.

То есть она говорила, что вы не должны делать чего-то, так как в следующем фильме?..

Точно!

Вы как-то готовились к работе над Ньютом Скамандром? Например, как правильно взмахивать волшебной палочкой?

Да, мы ходили в специальную школу и у нас были занятия с волшебной палочкой. (Смеётся). Я посмотрел несколько фильмов о Гарри Поттере, чтобы кое-чему научиться у Дэниэла, Эммы и Руперта [Грина]. Также я встречался с зоологами. Было весело проводить время с людьми, которые живут в окружении животных.

А с Дэниэлом или Рупертом вы как-то советовались?

Нет. Я совсем немного знаком с Дэниэлом, я его большой поклонник. Также я работал с Эммой (в фильме «7 дней и ночей с Мэрилин». – Прим. ред.). Но когда мы снимали фильм, мы хотели показать свой собственный взгляд на него. Может, потом когда-нибудь у нас будет что-то вроде связующего собрания Поттерианы.

Очевидно, что поклонники Поттера будут критиковать фильм. Вы будете читать СМИ или соцсети?

Буду ли я? Чёрт возьми, это хороший вопрос. Я всё время говорю себе не делать этого, потому что реакция может быть негативной, как это зачастую и бывает. Но, вероятно, я буду читать. Я просто надеюсь, что фильм людям понравится.

Вы готовы взять на себя обязательство сниматься во всех пяти частях фильма?

Люди говорят о пяти фильмах, но он пока один. Для начала мы должны посмотреть на реакцию зрителя, а потом уже думать о работе над последующими частями. Но мне понравился этот мир магии, мне понравилось проводить время в этой компании.

Что вам больше всего понравилось в этих съёмках?

Я думаю, проводить время с Джоан Роулинг, жить в мире её фантазий, потому что это действительно удивительное место.

Может, это как-то повлияло на ваше собственное воображение?

Да, у меня достаточно скудная фантазия, но эта история заставила всех нас заново разбудить своего внутреннего ребёнка. Когда вы становитесь старше, вы откладываете в сторону все эти фантазии и не позволяете себе мыслить нестандартно. А эта история помогла нам приоткрыть часть себя.

Потому что вы играли с вымышленными существами…

Точно, и это позволило мне освободить себя девятилетнего.

Работа с вымышленными существами, вероятно, была самой сложной частью?

Я думал, что так и будет, но на самом деле я получил массу удовольствия. На съёмочной площадке было несколько актёров кукольного театра, они играли некоторых из существ. Пикетта (любимец Ньюта. - Прим. Ред.) я просто представлял, это как иметь воображаемого друга! (Смеётся) Вы как будто оказываетесь в детстве, сидите у себя дома и болтаете с этим персонажем. Моя жена думала, что я чокнулся, но было очень забавно.

Вы бы хотели кого-нибудь из этих существ в качестве домашнего питомца?

Пикетта, у него проблемы с привязанностью, он любит, когда его держат на руках и прикасаются к нему.

Он как маленький котёнок…

Да (Смеётся).

Что собираетесь делать дальше?

Сейчас я озвучиваю персонажа для нового мульфильма. Вы знаете мультипликационную студию Aardman Animations, в которой создали Уоллеса и Громита? Они работают над новым мультфильмом «Первый человек» о маленьком пещерном человеке.

Автор оригинальной версии – Лусиа Эрнандес.