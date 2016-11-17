Какими волшебными животными удивит фильм "Фантастические твари и где они обитают"

ЛЕЧУРКА
Растениеобразная лечурка легко маскируется в любой листве. Ростом не более 20 сантиметров. У Ньюта таких существ как минимум шесть. Любимчик – Пикетт, которого он носит в кармане на груди. Лечурки миролюбивы и крайне застенчивы.
Растениеобразная лечурка легко маскируется в любой листве. Ростом не более 20 сантиметров. У Ньюта таких существ как минимум шесть. Любимчик – Пикетт, которого он носит в кармане на груди. Лечурки миролюбивы и крайне застенчивы.
Большое и величественное крылатое создание, взмахом крыльев оно может рождать настоящие бури. А ещё птица-гром может предчувствовать опасность.
Его рог светится и содержит смертоносную жидкость, которая приводит к взрыву всего, с чем соприкасается. У Ньюта поселилась женская особь, которая активно ищет себе пару.
Проказливый пушистый чёрный зверёк с вытянутой закруглённой мордочкой, похож на помесь крота и утконоса. Падок на всё блестящее. Украшения он прячет под свою шкурку.
Похожее на примата создание. Оно обладает способностью становиться невидимым, а ещё и даром предвидения. Поймать его почти невозможно.
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