реклама

Какими волшебными животными удивит фильм "Фантастические твари и где они обитают"

В прокат вышла долгожданная картина, которая перенесёт зрителей в мир Джоан Роулинг. Metro узучило странных тварей из картины

Сегодня 20:27
Какими волшебными животными удивит фильм "Фантастические твари и где они обитают"

ЛЕЧУРКА

Растение­образная лечурка легко маскируется в любой листве. Ростом не более 20 сантиметров. У Ньюта таких существ как минимум шесть. Любимчик – Пикетт, которого он носит в кармане на груди. Лечурки миролюбивы и крайне застенчивы.

Какими волшебными животными удивит фильм "Фантастические твари и где они обитают"

ПТИЦА-ГРОМ

Большое и величественное крылатое создание, взмахом крыльев оно может рождать настоящие бури. А ещё птица-гром может предчувствовать опасность.

Какими волшебными животными удивит фильм "Фантастические твари и где они обитают"

СНОСОРОГ

Его рог светится и содержит смертоносную жидкость, которая приводит к взрыву всего, с чем соприкасается. У Ньюта поселилась женская особь, которая активно ищет себе пару.

Какими волшебными животными удивит фильм "Фантастические твари и где они обитают"

НЮХЛЬ

Проказливый пушистый чёрный зверёк с вытянутой закруглённой мордочкой, похож на помесь крота и утконоса. Падок на всё блестящее. Украшения он прячет под свою шкурку.

Какими волшебными животными удивит фильм "Фантастические твари и где они обитают"

КАМУФЛОРИ

Похожее на примата создание. Оно обладает способностью становиться невидимым, а ещё и даром предвидения. Поймать его почти невозможно.

Рецензию на фильм читайте ЗДЕСЬ.

реклама

Самое популярное

Открывшие стрельбу по полицейским подростки из Пскова погибли.14Фото

Подростки из Пскова, которые стреляли по полицейским, не могли застрелиться
Мужчина прекратил спор с женой ужасным способом3Фото

Ссора петербургской семьи закончилась взрывом гранаты на детской площадке

На улице Константина Заслонова найдено тело 43-летнего мужчины. Как пояснили Metro в пресс-службе МВД по Петербургу, сейчас на месте проводит проверку Следственный комитет. ОФициальные комментарии службы пока не предоставляют. Однако, по данным Metro, 16 ноября около 21 часа мужчина поссорился с женой и вышел на улицу, взяв с собой гранату. Прекратился спор ужасным образом - мужчина, отойдя от домов, во дворе подорвал себя гранатой. Погиб на месте. Других пострадавших нет. Неделю назад...
Трагедия в Пскове: псковские школьники застрелились, видео выложили в Сеть. 18Фото

Трагедия в Пскове с подростками: школьники покончили с собой после обстрела полицейских

Погибшие псковские подростки, которые накануне обстреляли авто полицейских, вели трансляцию стрельбы в Periscope. Об этом рассказали сами погибшие 15-летние школьники. Девятиклассники признались, что три дня прятались в доме в Стругах Красных (в Псковской области). Девушка рассказала, что поссорилась с матерью. Та не пустила её ночевать к подруге, поэтому школьница убежала из дома. А когда мать нашла беглянку, то избила её на глазах у друзей. Трагедия в Пскове: В понедельник, 14 ноября, в одном...
Авария на мосту "Саратов-Энгельс" парализовала движение автомобилей2Фото

Авария на мосту "Саратов-Энгельс" парализовала движение автомобилей

Люди жалуются на многокилометровые пробки
Убивший студента Расул Мирзаев проиграл бой MMA впервые в карьере10Фото

Убивший студента Расул Мирзаев проиграл бой MMA впервые в карьере

В Сети активно обсуждают новость, что Расул Мирзаев проиграл бой американцу
Памятник Майе Плисецкой появился в Москве на Большой Дмитровке7Фото

Памятник Майе Плисецкой появился в Москве на Большой Дмитровке
"Мажорка" Мара Багдасарян оштрафована на 44 тысяч рублей3Фото

"Мажорка" Мара Багдасарян оштрафована на 44 тысяч рублей

Такую сумму её придётся заплатить за неуплату штрафов за нарушения ПДД
Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси4Фото

Forbes: Месси возглавил рейтинг самых богатых спортсменов до 30 лет

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси занял первое место в списке богатейших спортсменов не старше 30 лет по версии Forbes. По информации издания, 29-летний аргентинец зарабатывает 73,7 миллиона евро в год. Вторым стал баскетболист "Голден Стейт Уорриорз" Кевин Дюрант с 50,8 миллиона евро. На третьем месте расположился теннисист Новак Джокович с годовым доходом в 50,5 миллиона. Интересно, что среди всех знаменитостей Месси занимает третью строчку, уступая американской певиче...
Пегги Уитсон в составе нового экипажа МКС3Фото

Старт нового экипажа МКС: женщина на космическом корабле - не к беде, а к рекорду

17 ноября в 23:20 с Байконура будет запущена ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-03". В составе нового экипажа - Пегги Уитсон, женщина-рекордсменка сразу по нескольким направлениям. Во-первых, она - первая женщина, побывавшая командиром экспедиции МКС. Во-вторых, она - самая возрастная из всех женщин, побывавших в космосе, в феврале 2017 года ей исполнится 57 лет. В-третьих, она дольше остальных женщин пробыла на орбите - 377 суток. - Я думаю, чем ты старше, тем легче ты...
Какими волшебными животными удивит фильм "Фантастические твари и где они обитают"

Какими волшебными животными удивит фильм "Фантастические твари и где они обитают"

В прокат вышла долгожданная картина, которая перенесёт зрителей в мир Джоан Роулинг. Metro узучило странных тварей из картины
Регина Тодоренко разделась догола ради нового клипа9Фото

Звезда "Орла и решки" Регина Тодоренко разделась догола ради нового клипа

Регина Тодоренко, которую больше знают как ведущую восьмого сезона "Орла и решки", еще и поет, и снимает клипы. Для её поклонников это давно не новость. А вот то, что она полностью разделась, не оставив ни ниточки, страна узнала недавно из инстаграма звезды. В анонсе нового клипа нет ничего лишнего - только абсолютно голая Тодоренко на крыше автомобиля и пустыня. И комментарий самой Регины. - Скоро. Вас охватит настоящий огонь. Сначала вы почувствуете его на кончиках пальцев, ваше сердце начнет...
Дрю Берримор на пляже в Мексике11Фото

Располневшая Дрю Берримор напугала поклонников
Чиновники объяснили, почему педагог в Чите получила "зарплату в 40 рублей"2Фото

Чиновники объяснили, почему педагог в Чите получила "зарплату в 40 рублей"

Оказалось, что это была компенсация за задержку выплат за сентябрь
Глыба льда упала с крыши и отрикошетила в ребенка

На Васильевском острове трехлетнего ребенка травмировало куском льда с крыши

На Васильевском острове на трехлетнего ребенка упал осколок льдины. Девочке понадобилась госпитализация. Как сообщают СМИ, трехлетняя девочка находилась в коляске - 17 ноября около 8:30 ее везла в детский сад мама. В это время около дома № 6 по Волховскому переулку рядом с ними с крыши упала льдина, которая раскололась, а часть её отрикошетила и попала в ребенка. Мать вызвала врачей, ребенок находится в больнице Раухфуса. Начиная с 15 ноября, петербуржцы страдают от подтаявшего снега и падающих...

Новый раздел на сайте: "БЫЛО/НЕ БЫЛО"

Проверяем слухи в сети
5 богачей Кубка мира: самые "дорогие" хоккеисты турнира5Фото

5 богачей Кубка мира: самые "дорогие" хоккеисты турнира

В Канаде в субботу, 17 сентября, стартует главное спортивное событие года – Кубок мира
Metro вспоминает самые интересные высотные здания мира

Metro вспоминает самые интересные высотные здания мира

1. Бурдж-Халифа Небоскрёб расположен в Дубае, высота 828 метров, носит звание самого высокого сооружения в мире. Внутри комплекса размещены отель, квартиры, офисы и торговые центры. Здание имеет 3 отдельных входа: вход в отель, вход в апартаменты и вход в офисные помещения. Кстати, в Дубае насчитывается больше всего небоскрёбов в мире. 2. Шанхайская башня Находится в районе Пудун города Шанхай в Китае. Высота здания составляет 632 метра. Здание разделено на девять вертикальных зон и облачено в...

Последние новости

Фото: instagram.com/valeria_zernova

В Ботаническом саду Петербурга на посетительницу упала сосулька

Сегодня 19:38 В Петербурге за пару недель с начала ноября выпало столько снега, сколько горожане видели разве что за всю зиму в 2014-м году. А к концу недели пришло потепление - накаты на дорогах превратились в лёд, а снег на крышах домов - в сосульки. В последние дни участились жалобы горожан на сосульки, которые свисают с крыш. С десяток случаев падения мокрого снега и льда зафиксировали горожане 17 ноября. Подобный неприятный случай произошел и в Ботаническом саду Петра Великого. Сад занимает большую...

Самое популярное

Открывшие стрельбу по полицейским подростки из Пскова погибли.14Фото
"Мажорка" Мара Багдасарян оштрафована на 44 тысяч рублей3Фото

Галереи и видео

Открывшие стрельбу по полицейским подростки из Пскова погибли.14Фото
реклама

Последние новости

реклама

Мы Вконтакте

Мы в Facebook

Новости партнеров

Loading...

Пресс-релизы

реклама