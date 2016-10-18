В Московском окружном военном суде прошло очередное заседание по делу об убийстве Бориса Немцова. Защита подсудимых поставила под сомнение вещественные доказательства, приобщённые к делу, в частности, гильзы от патронов, которые были найдены на месте убийства и аналогичные, изъятые при обыске дома у матери обвиняемого Дадаева.

– У нас есть сомнения по их происхождению, – пояснил в разговоре с Metro адвокат Дадаева Шамсудин Цакаев. – Эти доказательства были зафиксированы с нарушением норм уголовно-процессуального законодательства: признаки найденных на месте преступления патронов не описали в протоколе, пока не провели обыск у матери, и тогда уже было объявлено, что они совпадают. А должны были описать сразу, при запечатывании пакета. Поэтому мы подозреваем, что этот пакет впоследствии был вскрыт и гильзы были заменены на такие же, которые якобы нашли дома у матери. Но зачем ему оставлять патроны у матери, а не в воинской части, где до них никто не добрался бы? А вот подбросить их легче именно дома у матери, простой неграмотной женщины, нежели на глазах военных.

В суде допросили понятого с места преступления. Тот не смог вспомнить, какие пули были найдены возле тела Немцова. 19 октября сторона защиты допросит генерала Краснова, возглавлявшего на тот момент следствие.