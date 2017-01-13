Адвокат Мары Багдасарян заявил радиостанции "Говорит Москва", что его клиентка не уклонялась от выполнения обязательных работ, а прогулы стали результатом её плохого здоровья и ошибки судебных приставов, которые предоставили суду неверную информацию.

"Она не уклонялась, она болела. У неё состояние здоровья крайне сложное. Особенно оно ухудшилось после того, как её арестовали. У неё переломан таз, сломаны пять рёбер, у неё зашита голова, зашито тело, у неё удалена печень, удалено селезёнка, у неё стоят железочки от колена до бедра", - рассказал Давид Кемулария, пояснив, что данные травмы были получены его клиенткой в результате аварии в октябре 2015 года, в которой погибли два человека.

По словам юриста, в один из прогулов она находилась в больнице. Второй же пропуск работы является виной судебных приставов, связавшихся с девушкой только в день, когда она уже должна была приступить к работе. В связи с данными фактами он считает вынесенное судом постановление незаконным.

Напомним, что сейчас представительница золотой молодёжи Мара Багдасарян отбывает назначенные за уклонение от работы 15 суток ареста в московском спецприёмнике №2.

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