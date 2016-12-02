Уже прославившаяся представительница золотой молодёжи, а по совместительству гонщица Мара Багдасарян оказалась в больнице, вместо того, чтобы приступить к исправительным работам, сообщает телеканал НТВ. Ранее суд приговорил её к принудительным работам, но, как заявил журналистам отец девушки, она сейчас поправляет здоровье.

"Она сейчас в Боткинской больнице — поехала на осмотр. Самочувствие у неё ухудшилось", - сказал её отец Эльмар Багдасарян.

Как отметили судебные приставы, времени на лечение у Мары Багдасарян не так уж и много, у неё есть ровно 10 суток на то, чтобы прийти к ним в отдел и получить разрешение на трудоустройство. Если же она не явится и не станет мести мусор и снег, то её снова ожидает арест.

Добавим также, что помимо исправительных работ за Марой числится весьма приличный штраф за нарушение ПДД. Более того, первого декабря суд рассмотрел новые материалы о неуплате Багдасарян штрафов. В итоге судья добавил ещё 5 тысяч рублей к существующим штрафам и теперь их общая сумма достигла 144 тысяч.

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