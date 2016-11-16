Октябрьский районный суд Петербурга арестовал на 2 месяца администратора "группы смерти" в соцсети "ВКонтакте" Филиппа Будейкина, известного также как Филипп Лис.

21-летний житель Подмосковья был задержан в городе Солнечногорске в рамках расследование уголовного дела по факту подстрекательства к доведению до самоубийства в закрытых группах в социальной сети "ВКонтакте".

В Подмосковье задержали администратора "группы смерти" (подробнее)

Как сообщили в Главном следственном управлении СКР по Петербургу, в данный момент Филипп "Лис" Будейкин этапирован в Санкт-Петербург, где по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Администратор "группы смерти" был допрошен в качестве подозреваемого. От дачи показаний Филипп Лис отказался.

"Группа смерти", последние новости

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски у администраторов и участников "группы смерти" в 10 регионах России – Краснодарском крае, республиках Коми и Башкортостан, Московской, Волгоградской, Воронежской, Тульской, Кемеровской, Новосибирской, Омской областях.

Молодые люди допрошены в качестве свидетелей. Все они дали развернутые и последовательные показания, сообщив, в частности, что Филипп Лис призывал подростков через переписку в группах в социальной сети "ВКонтакте" к совершению суицидов. Это подтвердила и психолого-лингвистическая экспертиза.

От деятельности "группы смерти" пострадало не менее 20 подростков. 15 из них погибли.