15 ноября в результате совместной операции СКР, ФСБ и МВД в Подмосковье был задержан администратор одной из "групп смерти" в социальной сети "ВКонтакте". Об этом во вторник сообщает ТАСС со ссылкой на представителя следственного комитета.

Им оказался уроженец Солнечногорска, известный под прозвищем Филипп Лис.

– Следствие располагает данными о том, что с декабря 2013 года по май 2016 года злоумышленники создали восемь виртуальных сообществ в сети "ВКонтакте", где открыто пропагандировали суициды и склоняли к их совершению несовершеннолетних пользователей. Как установили следователи, доступ к этим группам был строго ограничен и, сродни членству в закрытом клубе, осуществлялся на усмотрение администратора сообщества, – рассказали в СК.

Напомним, что в мае 2016 года в ряде СМИ появилась информация о так называемых "группах смерти", которые склоняли подростков к самоубийствам. Тогда же следователями главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу была проведена проверка, в результате которой было принято решение о возбуждении уголовного дела по факту подстрекательства к доведению до самоубийства (часть 4 статья 33, статья 110 УК РФ).

На сегодняшний день известно о восьми подобных группах. Они действовали в качестве закрытого клуба, право на членство в котором определяли администраторы.

Ребёнку, попавшему в "группу смерти" предлагалось пройти несколько заданий, за отказ от выполнения которых участник сразу же исключался из группы. В результате дети попадали в сильнейшую психологическую ловушку.

На данный момент известно о 15 несовершеннолетних, которые состояли в "группах смерти" и совершили суициды в различных регионах России. Самоубийства ещё пятерых детей не состоялись.