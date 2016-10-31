Всего 17 транспортных средств столкнулись в Калуге в ночь на понедельник, 31 октября. Все аварии на мосту произошли за каких-то полтора часа. А виной всему - гололёд, передаёт Интерфакс.

"Сначала на Гагаринском мосту (что на въезде в Калугу) водитель ВАЗ-2110 не справился с управлением и протаранил ограждение. Затем последовал целый ряд столкновений", – рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Калуги.

Стражи порядка уточняют, что пострадавших на мосту не оказалось. А среди главной причины столкновений они называют - несоблюдение автомобилистами дистанции при гололёде.

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