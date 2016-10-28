Совет 1: Как только полетел первый снег (+5 градусов-среднесуточная температура), сразу обувайте зимнюю резину. Совет новичкам – не ездить в первый снегопад несколько дней. Пусть другие водители друг на друге «потренируются», а когда дорога будет свободней, будете учиться вы.

Совет 2: Задача водителя перед выездом очистить автомобиль от снега и тем самым максимально обеспечить обзор из автомобиля на 360 градусов. Потренируйтесь, не глядя на включатели, пользоваться кнопками включения обогрева стекол, включения климат-контроля и другими кнопками.

Совет 3: В зимний период используйте «хорошую» резину: в первую очередь имеется в виду новая, свежая резина. Резину, бывшую в употреблении, по-возможности лучше не покупать. Помните, что шипованная резина на асфальте имеет тормозной путь, в среднем на 10 % больший, чем нешипованная резина. И не забывайте требования ПДД – все колёса должны быть шипованными, а на заднем стекле автомобиля, оснащённого шипованными шинами, необходимо установить опознавательный знак «Шипы». И главное, не перекачивайте шины. Неперекаченные шины сделают автомобиль более устойчивым к заносам и скольжению по засыпанным реагентам кашеобразным дорогам города и магистралям.

Совет 4: Дождь или снег делают асфальт скользким, что ведёт к увеличению тормозного пути. Не забывайте, что тормозной путь увеличивается прямо пропорционально квадрату скорости вашего авто. Это означает, что при увеличении скорости автомобиля в 3 раза тормозной путь увеличивается в 9 раз.

Совет 5: Заранее позаботьтесь о специальной зимней жидкости для стеклоомывателя. Плохая видимость – частая причина ДТП. Покупайте «незамерзайку» только в специализированных магазинах.



Совет 6: Держите в машине щётку и лопату для снега, перчатки, буксировочный трос. Неплохо иметь в багажнике тёплый плед и обувь на случай, если все-таки случилась поломка или ДТП.



