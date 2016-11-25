Сергей Карякин уступил в 10-ой партии чемпионата мира по шахматам действующему чемпиону норвежцу Магнусу Карлсену, сообщает "Интерфакс". Это привело к тому, что теперь счёт между соперниками равный 5:5.

10-я партия Карлсен-Карякин завершилась на 75-м ходу. Игравший чёрными россиянин признал своё поражение в игре, которая длилась почти 6 с половиной часов. Как передает "Спорт-Экспресс", Карякин признался, что в ходе игры допустил грубую ошибку, которая и привела к победе норвежца.

"Разумеется, я не хотел проигрывать, но иногда такое случается... В оставшихся партиях мы попытаемся показать самую лучшую игру и посмотрим, сколько у нас осталось сил", — цитирует Sports.ru гроссмейстера.

Напомним, что 10-я партия Карлсен-Карякин действительно была крайне напряжённая, если учесть тот факт, что до этого семь партий завершились вничью, восьмую Карякин выиграл, а в девятой соперники вновь согласились на ничью.

Добавим, что теперь игра должна стать ещё более ожесточённой, ведь окончательный победитель чемпионата будет определен по результатам 12 партий. Если же счёт окажется равным, то 30 ноября состоится тай-брейк.

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