В США продолжается матч за шахматную корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным (на момент сдачи номера шахматисты провели 7 партий вничью). Учитывая, что последним российским чемпионом в 2007 году был Владимир Крамник, а с 2008 года из России не было даже претендентов, интерес к этому противостоянию зашкаливает. Это подтверждает и супруга Карякина Галия, которая сопровождала мужа на открытии, а потом уехала домой, хотя, возможно, ещё вернётся в Нью-Йорк.

– Я никогда не видела такого количества гостей на шахматных соревнованиях, хотя уже бывала на открытии чемпионата мира, но такого помпезного тогда не было, – рассказывает она Metro. – В Нью-Йорке несколько раз Серёжу узнавали и подходили сфотографироваться. Конечно, суперажиотажа я на улице не заметила, но всегда приятно, когда проявляют интерес.

Свободное время Сергей Карякин проводит на прогулках:

– Чаще всего он ходит в Центральный парк, там есть где погулять, покататься на лодочках, покормить птиц, белочек.

По словам Галии, они с мужем редко обсуждают шахматы.

– У него есть рядом тренер, с которым он может обсудить ход игры, и это будет гораздо эффективнее. Сложно сказать, какое у него настроение и как он готов к турниру. Сам турнир это покажет. Мы болеем дома, созваниваемся с его родителями, поддерживаем друг друга.

Галия ждёт мужа в Подмосковье вместе с их годовалым сыном Алексеем. Она признаётся, что дома Сергей старается проводить много времени с ребёнком:

– Однажды вместо колыбельной Серёжа читал сыну «Евгения Онегина», и Алексею это очень нравилось. Он уже больше месяца не видел сына. К счастью, сын ещё маленький и не понимает, папа здесь или нет. Я каждый день показываю ему фотографии и говорю, что наш папа играет в шахматы и скоро приедет.

До первой победы

Гроссмейстер, чемпион мира 1975–1985 годов Анатолий Карпов

Такое течение матча в пользу Карякина. Мне казалось, Карлсен должен сразу брать инициативу в свои руки и не отпускать её, но пока у него что-то не получается. Наверное, он сам не планировал, что получится затяжной матч. Такая тягучая игра происходит из-за небольшой длительности матча, играют крепко, чтобы не проиграть, боятся рисковать. Сейчас фактически пойдёт игра до первой победы. Кто выиграет первый, тот, скорее всего, победит.

То, что Карякин столько времени держит ничью – неплохой результат, но я считаю, что ему не надо доводить до тай-брейка, потому что Карлсен посиль- нее как блицор.