Инфракрасные нагреватели воздуха получили широкое распространение в быту, на производстве и в строительстве. Обычно они используются для нагрева различных поверхностей и материалов во время проведения работ, а также обогрева находящихся рядом людей, в частности, работников и строителей. К примеру, такие обогреватели востребованы на строительных объектах в зимнее время для того, чтобы материалы не замерзали или после процесса покраски различных поверхностей. В пищевой промышленности и ресторанном бизнесе обогреватели используются для стерилизации и разогрева продукции, а также на фабриках – для обогрева животных и птицы. Инфракрасные нагреватели бывают двух видов. Это инфракрасные дизельные нагреватели и инфракрасные электрические нагреватели. В первом случае речь идет о нагревателях, которые работают на жидком топливе. Их особенность – это лучистое тепло, без потока воздуха и шума. Они подходят идеально как для локального обогрева рабочего места, так и для быстрой разморозки автомобилей и трубопроводов, для осушения стен и окрашенных поверхностей. Электрические нагреватели обеспечивают безопасное и чистое тепло. Они легко находят применение во многих сферах, включая жилую недвижимость, магазины и даже офисные центры. И в том и в другом случае оптимальный выбор обеспечивает продукция компании Master. Американский бренд берет начало в 1950-х годах.

С тех пор технологии и дизайн продукции этой торговой марки постоянно совершенствовались. На сегодняшний день эта компания является одним из наиболее популярных брендов в сфере теплового оборудования. Это продукция высокого качества, которая используется как частным потребителями, так и крупными предприятиями в США, европейских и латиноамериканских странах. Востребована продукция компании и в России. Все инфракрасные дизельные нагреватели Master отличаются отсутствием воздушного потока, низким уровнем производимого шума, электронной системой стабилизации пламени с фотоэлементом, поствентиляцией, индикатором уровня топлива, прочной конструкцией и максимальным удобством в эксплуатации. Преимущества продукции – высокий коэффициент полезного действия, простота в использовании, надежность, мобильность, быстрый нагрев и низкая энергопотери. Одним из важнейших преимуществ использования техники Master является то, что она позволяет существенно экономить на сопутствующих затратах. КПД ряда моделей равняется практически 100%. На российском сайте представлен широкий ассортимент продукции компании.