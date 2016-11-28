Продукция из металла, прокатанная на специальных станках горячим или холодным способом, называется металлопрокатом. Таким образом получают различные виды металлопроката. Где же используется металлопрокат, и какими свойствами он обладает?

Полученная методом проката продукция имеет совершенно разные эксплуатационные свойства, которые находят применение в различных отраслях. Выпускаемый ассортимент металлопроката широк – балки, катанка, строительная арматура, листы, профили, трубы разной формы. Такое разнообразие видов металлопроката и является стимулом широкого применения металлопроката. Он применяется в строительстве зданий и сооружений, машиностроении, авиастроении, при производстве деталей для различного оборудования и техники. Все виды металлопроката можно разделить на две основные разновидности – цветной и черный металлопрокат. Виды металлопроката отличаются друг от друга по размерам и форме, физическими характеристиками:

Строительные балки

Балки используют в строительстве. С помощью балок сооружают различные объекты – мосты, здания, башни. По форме профиля балки бывают разными. Широко используются двутавровые балки. Благодаря своей форме они выдерживают значительные нагрузки и позволяют экономить на металле.

Катанка (проволока)

Катанка поставляется в мотках. Ее производят из конструкционной стали. Используется катанка в производстве стальных канатов, метизов, телеграфной и прочей проволоки. 3. Предназначением строительной арматуры является армирование различных конструкций. Она повышает прочностные характеристики бетона. Долговечность возведенных конструкций во многом зависит от свойств арматуры. По профилю арматуру можно разделить на рифленую, гладкую и периодического профиля. Она должна иметь высокую прочность, быть стойкой к агрессивным средам, хорошую свариваемость. Толстая арматура поставляется в виде стержней, более тонкая – в виде мотков.

Листовой прокат (забрать в h2)

Металлопрокат в виде листов получают холодным или горячим способом, например - лист холоднокатанный или горячекатанный. От способа изготовления зависят конечные свойства и способ применения листовой стали. Используют ее для изготовления других видов металлопроката, возведения сооружений, в машиностроении, станкостроении, авиастроении, при прокладке трубопроводов и пр.

Профильный прокат

Профильный металлопрокат представлен в основном швеллерами и уголками. Используются профили в основном в строительстве, при армировании, при изготовлении промышленной оснастки и ремонте конструкций. Профили по способу изготовления делятся на гнутые и горячекатаные. Первые изготавливаются из металлических листов.

Трубный прокат

В разнообразных отраслях промышленности также широко используются трубы. Трубы круглого сечения используются для транспортировки различных жидких и газообразных веществ, воды, пара. Используют их и в качестве опор для ограждений и строительных конструкций. Трубы профильные с различной формой сечения используются в строительстве для создания сооружений разнообразного назначения.

Рулонная сталь

Среди покупателей металлопроката востребованностью пользуется рулонная сталь. Она также активно применяется в станкостроении, приборостроении, автомобилестроении и пр. Используют ее и при отделочных работах и в оформлении дизайна.

Информация предоставлена сайтом “МпСталь – прокат Петербурга”.