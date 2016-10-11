Добыча гранитного щебня – это сложный процесс, на первом этапе осуществляется подрыв скалы, после чего ее фрагменты отсеиваются на специальной установке. В процессе отсеивания материал сортируют в зависимости от размера.

Разновидности гранитного щебня

Фракционность – это основной параметр, по которому различается щебень. В гранитном стройматериале содержится большое количество минеральных соединений, за это он очень высоко ценится. Выделим еще несколько характеристик, по которым принято различать сыпучий строительный материал:

радиоактивность и морозостойкость;

плоскостность и лещадность;

показатели прочности и плотности.

Область применения определяется вышеуказанными характеристиками. Мелкий стройматериал (5-20 миллиметров) отлично показывает себя в приготовлении цементных растворов и отсыпке дорог. Еще одна сфера применения – это заливка основы строения и возведение покрытий из бетона.

Щебень крупной фракционности (70 миллиметров и выше) обычно применяют в благоустройстве – это ландшафтный дизайн, отделка бассейнов и пр. Но более востребован материал средних размеров. На сайте http://ltsr.ru/nerud/sheben-20-40/ можно заказать гранитный щебень 20-40 и подробно изучить его характеристики.

Применение стройматериала средней фракционности

20-40 миллиметров – это средняя фракция, такой стройматериал применяют в следующих работах:

благоустройство парковых зон и дворовой территории;

строительство дорог (формирование подушки);

насыпь железнодорожных путей и закладка фундамента;

Другая область применения – это изготовление различных изделий из бетона в производственных масштабах. Гранитный щебень используют в возведении современных стоянок, площадок для работы спецтехники и в других работах, включая строительство промышленных сооружений.

Добавление щебня в бетонные конструкции или асфальт позволяют повысить их срок службы в несколько раз и сократить расход связующего сырья практически на четверть. Использование гранитного материала в возведении автомобильных дорог повышает их прочность и стойкость к низким температурам, сокращает срок выполнения строительства до 50-60 процентов и более.

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