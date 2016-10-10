Современная строительная сфера характеризуется применением инновационных технологий, высококачественного сырья и механизмов, позволяющих автоматизировать различные процессы. Благодаря такому подходу удается максимально сократить сроки реализации тех или иных проектов, минимизировать вмешательство человека, исключить браки и нарушения. Чтобы достичь поставленных целей, строительные площадки оснащаются спецтехникой. Наиболее широкое распространение здесь получили экскаваторы, использующиеся на различных этапах возведения зданий.



Стоимость механизмов, невзирая на их популяризацию, остается высокой. Поэтому для обеспечения потребностей строительства применяется услуга аренда экскаватора в Москве и Московской области, предоставляемая специализированными компаниями.

Виды и особенности современных экскаваторов



В строительстве самыми востребованными являются экскаваторы-погрузчики. Это объясняется универсальностью данной модификации. Машины легко справляются с функциями нескольких агрегатов. Сюда относятся:

фронтальные погрузчики;

бульдозеры;

традиционные экскаваторы.

Устройства оборудуются ковшами, предназначенными для рыхления или копания почв, передним отвалом, функции которого – выравнивание грунта, тщательное планирование территории, вывоз мусора, уборка снега, перемещение сыпучих стройматериалов. Стоит отметить, что полноповоротные модели являются незаменимыми в процессе осуществления землеройных работ. Их задействуют на первом этапе строительства. Здесь актуальны и гусеничные и колесные модели. Все зависит от условий эксплуатации. Также полноповоротные машины помогают справляться с прокладкой дорожных покрытий, монтажом инженерных систем. Как правило, цена на аренду экскаватора гусеничного мало отличается от стоимости проката колесного аналога.

В отдельную категорию относятся компактные машины. Мини-экскаваторы успешно заменяют габаритные установки на многих этапах строительства. Кроме того, они используются на участках, где обычная техника не проходит. Сюда относятся маленькие строительные площадки, тоннели, узкие проходы, крыши зданий, внутренние помещения и прочее. Широкое распространение мини-экскаваторы получили в коммунальной сфере крупных мегаполисов. Они также могут иметь и колесную, и гусеничную базу, позволяющую значительно увеличить проходимость техники. Но в отличие от традиционных экскаваторов, компактные модификации оснащаются гусеницами, не оказывающими негативного воздействия на асфальтное покрытие.

Навесное оборудование – расширение области эксплуатации экскаваторов



Если первые модели экскаваторов использовались исключительно для землеройных работ, но современные модификации нашли более широкий спектр применения. Достичь этого удается за счет дополнительного навесного оборудования. Теперь спецтехника позволяет осуществлять снос сооружений, бурение скважин, корчевание пней и т. д. Для этого машины оснащаются не традиционными ковшами, а такими приспособлениями, как гидромолоты, гидроножницы, грейферы, рыхлители, шнековые буры, харвестерные головки, кусторезы, фрезы, вилы, виброплиты и прочее.



Стоит отметить, что при аренде спецтехники необходимо особое внимание уделять выбору компании. Доверять стоит транспортным предприятиям, имеющим большой опыт работы, широкий ассортимент техники возрастом до 5 лет, штат квалифицированных сотрудников. Сотрудничество должно основываться на письменном двухстороннем соглашении.