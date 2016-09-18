Повышенную потливость, возникшую в результате чрезмерного выделения секрета потовыми железами, в медицине именуют как гипергидроз. Возникает это неприятное явление у людей при повышенной температуре тела, окружающей среды и при интенсивной работе мышц. Но также усиленное выделение пота сопровождает некоторые заболевания, например, туберкулез или злокачественные опухоли. Лечение гипергидроза может проводиться медикаментозными, косметическими, народными средствами или путем хирургического вмешательства. Терапия данного недуга осуществляется под контролем врача, исключительно после проведенного диагностического обследования.

Классификация

В медицине гипергидроз классифицируют следующим образом:

По распространенности: лицевой; локальный; подмышечный; генерализованный; ладонный; генитальный; подошвенный. По причине развития гипергидроз бывает первичным и вторичным. По времени протекания: постоянный; прерывающийся; сезонный. По степени выраженности: легкую степень; среднюю степень; тяжелую степень.

Терапия усиленного выделения пота осуществляется в зависимости от вышеуказанной классификации и включает в себя различные способы борьбы с этим недугом, которые обладают как преимуществами, так и недостатками.

Медикаментозное лечение

Когда причиной высокого потоотделения послужил сильный стресс, то врачи назначают больному терапию лекарственными препаратами, направленную на успокоение нервной системы. Тяжелую форму гипергидроза лечат нейролептиками, действенным считается «Сонапакс». Остановить потливость можно с помощью алкалоидов: «Беллоид», «Беллатаминал» и «Белласпон». Данные лекарства от потливости имеют нежелательные побочные эффекты, поэтому применяются редко. Врач может назначить больному с гипергидрозом блокаторы кальциевых каналов, одним из таких является лекарственное средство «Дилтиазем». Немаловажную роль при терапии сильного выделения пота играют витамины: В6, В15, витамин Е и А.

Лечение повышенной потливости может осуществляться мазями, которые борются с неприятным запахом пота, возникающим в результате распада бактерий и грибков. Эффективное средство «Формагель» способно замедлять функционирование потовых желез и снижать потливость на 2-3 недели. Паста «Теймурова» убирает излишнее выделение пота, специфический запах и оказывает подсушивающее и бактерицидное действие.

Антиперспиранты

Чтобы меньше потеть, большинство людей прибегают к антиперспирантам, которые блокируют потоотделение. Наиболее популярными являются следующие:

«Одабан»;

«Эвердрай»;

«МАХ-F»;

«Драй Драй»;

«MAXIM».

Оперативное вмешательство

Хирургическое лечение гипергидроза включает в себя следующие действенные методы борьбы с этим недугом:

комбинированный ультразвуковой механический кюретаж, проводимый вместе с эндоскопическим видеоконтролем;

удаление кожного покрова из железистой зоны;

открытую аденотомию;

сакционное удаление потовых желез;

ультразвуковую сакционную аденэктомию.

Народное лечение

Избавиться от повышенной потливости можно с помощью нетрадиционной медицины. Эффективно в борьбе с гипергидрозом такое народное средство, как мелисса, которую запаривают и употребляют в виде чая. При общем гипергидрозе помогает принятие ванн с добавлением настоя из дубовой коры. Необходимо запарить 100 г коры в литре закипевшей воды, проварить на медленном огне 15-20 минут и добавлять в ванну, делать ванночки для ног.

Высокое выделение пота можно побороть с помощью настоя ромашки. Для его приготовления нужно взять 6 столовых ложек мелко нарезанных соцветий цветка и залить их двумя литрами кипятка, настоять 60 минут, после чего добавить две ложки соды и полученным раствором протирать проблемные участки тела.

Эффективность от сильного пота имеет отвар из шалфея и крапивы. Его готовят следующим образом: 20 г сухих листков заливают половиной литра воды и употребляют по 100 мл дважды в день с промежутком в 48 часов.

Устранение повышенного потоотделения невозможно без личной гигиены. Дерматологи рекомендуют несколько раз в день пользоваться контрастным душем, при повышенной потливости стоп – мыть их с мылом не меньше двух раз в сутки и делать травяные ванночки.

Источник: Огидрозе.ру