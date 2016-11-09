Поздравляю с, можно сказать, всенародным российским праздником 8 ноября – Днём окончания избирательной кампании в США и выборами у них президента.

Достали! Все достали: и американцы, и наши пропагандисты. В Интернете какой ни откроешь американский сайт – потоки грязи. У нас какой канал ни включи, какую газету ни открой – всюду глубокомысленные рассуждения, какой из американских претендентов омерзительнее и что нам в связи с их выбором с ними сделать.

Недавно ведь были выборы в Государственную думу – тишь да гладь. Складывается впечатление, что один американский президент гораздо важнее в определении судеб России, чем 450 российских депутатов. Что интернет-переписка какой-то патологически амбициозной старушки, донжуанский список какого-то отставного повесы – это именно та информация, без которой русскому человеку жизнь не в радость. И ничего важнее этого нет на свете. А если и возникают вопросы – это от лукавого.

Полтора года каждый божий день трендели об Украине. Каждую косточку украинских майданутых политиков обсосали, каждую копейку незалежных олигархов сосчитали, каждую гильзу самостийных боевиков оприходовали. Вот только подзабыли выяснить, кто именно из наших деятелей несёт ответственность (и понесёт ли?) за разрушение российско-украинских отношений, кто виноват – поимённо! – в том, что доигрались до безумного конфликта с Украиной?

А ещё очень любопытно. Коль уж объявлено, что отношения России с США дошли до нынешнего уровня маразма из-за Украины, если из-за нашего участия в судьбах Крыма и Донбасса страна попала под международные санкции, то почему по сей день Центральный банк Российской Федерации так ретиво поддерживает экономику инициатора санкций Соединённые Штаты, размещая там миллиарды наших госрезервов? Почему ставший уже всеобщим вой от политики горе-регулятора российской экономики остаётся воистину гласом вопиющих в пустыне? И коль скоро нас так подробно информируют о коррумпированности Клинтон, то, может, актуальнее столь же вдохновенно информировать о существующих схемах вывода денег из российской экономики, случаях коррупции наших чиновников и причинах их безнаказанности? Если пресловутые связи Трампа с Россией предмет активного обсуждения, то почему бы не выяснить и обсудить природу связей некоторых наших «деятелей» с Вашингтоном?

Сегодняшний праздник окончания избирательной кампании в США по уму должен бы стать днём прекращения пропагандистской околесицы и началом серьёзного обсуждения проблемы дальнейшего взаимодействия России с США. После такой грязной избирательной кампании, после всего, что наговорено, всего, что в раже борьбы за власть вскрылось и – верёвочка тянется! – ещё вскроется, после такого раздрая в элитах Соединённые Штаты не могут не претерпеть существенных внутренних изменений.

Ядерная война между нами – бред. Но образ врага-России в Штатах успешно возродили и наверняка не раз используют для сугубо внутренних нужд. И как бы мы ни пыжились, зависимость наша от США только растёт. Те же пресловутые растущие золотовалютные резервы России в США находятся. И рост этих резервов, по сути, рост экономической помощи России Соединённым Штатам.

А теперь прикиньте, что с нами будет, если Вашингтон под каким-нибудь предлогом – Украина, Сирия, ещё чего – наложит арест на наши резервы – как, например, в 1979 году сделали с Ираном? И что мы с вами тогда будем делать?

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