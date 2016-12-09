10–11 декабря в Казани пройдет Зимний книжный фестиваль, организованный Центром современной культуры «Смена» при поддержке мэрии Казани. В программе — более 50 издательств, 10 лекций, 9 мастер-классов, экскурсия и концерт.

Основой фестиваля станет книжная ярмарка: более 50 лучших российских издательств представят научно-популярную, научную и художественную литературу, которую не найти в рядовом книжном магазине. Широкий спектр книг по гуманитарным наукам — от античной мысли и восточных религиозных учений до политической истории, экономики, антропологии, социологии, отечественной и западной философии — удовлетворит запросы как специалистов, которым литература необходима для работы, так и всех интересующихся. Помимо этого на фестивале будут представлены тексты лауреатов крупных литературных премий, поэзия и драматургия, документальные романы и биографии, а также книги на другие популярные темы, такие как дизайн, мода, урбанистика, фотография, современное искусство, архитектура, музыка, кино.



Каждый книжный фестиваль в «Смене» связан с образованием, но в этот раз лекционная программа еще сильнее сфокусирована на самообразовании и науке. На протяжении двух дней в лектории будут выступать известные ученые, популяризаторы науки, лауреаты премии «Просветитель».



Гостями фестиваля станут лингвист и востоковед Кирилл Бабаев, композитор и музыковед Владимир Мартынов, литературовед и профессор Оксфордского университета Андрей Зорин, лингвист Александр Пиперски, антрополог Илья Утехин, философ и политолог Артемий Магун, искусствовед и историк архитектуры Сергей Кавтарадзе.







Также организаторы подготовили образовательную программу для детей от трех до четырнадцати лет. На третьем этаже «Смены» будут проходить мастер-классы по английскому языку, развитию навыков памяти и чтения, научные шоу, лекции и викторины. Занятия для детей бесплатны, нужно оплатить только входной билет на фестиваль, детям до семи лет вход свободный.







Посетители фестиваля смогут бесплатно посмотреть живописную выставку московского художника Павла Отдельнова «ТЦ. Время цветных сараев», в которой он критически осмысляет феномен торговых центров в городской среде.







Фестиваль пройдет в обновленных залах на втором и третьем этаже здания Центра современной культуры «Смена». «Смена» расположена в историческом здании в самом центре города — на Привокзальной площади, на пересечении улиц Чернышевского и Бурхана Шахиди. Ближайшие остановки общественного транспорта: «Улица Чернышевского» и «Железнодорожный вокзал».



Кроме того, за пределами «Смены» параллельно с основной программой Зимнего книжного фестиваля пройдут лекции, экскурсия и фортепианный концерт. 10 декабря в 19:00 в Казанской Ратуше начнется фортепианный концерт Владимира Мартынова «Gradus ad Parnassum» («Путь к Парнасу»), он станет частью проекта интернет-издания «Инде» и «Смены» «Теории современности». Вход на концерт бесплатный.







11 декабря в 14:00 у главного входа в Театр им. Г. Камала начнется двухчасовая экскурсия под названием «История татарского просвещения» Ильнура Низамиева — экскурсовода, переводчика и сотрудника театра. Проходя по улицам ближайших к Театру Камала кварталов, можно будет услышать о просветителях рубежа XIX–XX веков: издателях, меценатах, драматургах, учителях, узнать о книгоиздательском деле и публицистике начала века, об общественных мусульманских библиотеках, о лекциях и спектаклях, об учебных заведениях, где учились Карим Тинчурин, Сара Садыкова и Баки Урманче.







Также во второй день фестиваля, 11 декабря, в 16:00 в кафе «Сирия» на Профсоюзной, 22 начнется лекция «Сирия, о которой вы не знали» Евгения Хамидова — востоковеда, специалиста по истории и культуре Ближнего Востока. Он расскажет о сирийцах, их нравах и обычаях — о том, что, по мнению Хамидова, является настоящим богатством Сирии.



Фото: vk.com/smenabookfest