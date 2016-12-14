В группу «малых предприятий» вошли одиннадцать компаний. Победителем в этой номинации стало адвокатское бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры». Организация оказывает услуги для юридических лиц. Стратегическая цель бизнеса – встраивание бюро в федеральную систему крупных юридических компаний, обеспечивающих межрегиональное правовое сопровождение.



В номинации «средний бизнес» были представлены шесть предприятий. Обладателем главного приза стало – ООО «Уралспецмаш». Компания занимается производством оборудования для сельского хозяйства, работает на рынках Беларуси, Казахстана, Литвы, Грузии, Монголии и намерена расширять выходы на зарубежные рынки.



В номинацию «крупный бизнес» по решению экспертного совета были включены три компании. Победителем был признан ОАО «Челябинский механический завод». Предприятие оказывает комплекс услуг по проектированию, производству, продаже и сервисному обслуживанию гусеничных кранов ДЭК, автомобильных и специальных кранов «ЧЕЛЯБИНЕЦ». ОАО «Челябинский механический завод» входит в тройку ведущих производителей автомобильных кранов в России, стремится укрепить лидерство по производству подобной техники в нашей стране и ближнем зарубежье.



По традиции, которая были заложена в прошлом сезоне проекта, один из финалистов премии становится председателем экспертного совета. Оргкомитет решил доверить эту миссию генеральному директору торгового дома «СантехУрал» Сергею Ермакову и предложил ему возглавить экспертный совет бизнес-премии «Сделано в Челябинске» в 2017 году.

Фото предоставлено geometria.ru - фотограф Инна Безр и 31tv.ru