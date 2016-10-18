На телеканале ТНТ стартовал новый сезон сериала «Универ». Одна из главных актрис ситкома Настасья Самбурская рассказала Metro о главных событиях сезона и своей жизни



Поделитесь последними яркими событиями вашей жизни?



Мои истории из жизни периодически пересекаются с историями моей героини в «Универе»: я купила себе квартиру и так же занимаюсь ремонтом, всё идёт совсем не гладко, и непонятно, чем закончится. Ещё участвовала в новом спортивном телешоу, сочетающем в себе элементы спортивной и художественной гимнастики, эквилибристики, парной акробатики. Немного я там «поломалась», получилось это буквально на ровном месте, головой надо было думать, никто в этом не виноват, кроме меня.







Сериал идёт уже 9 лет. Вам пришлось специально чему-то научиться ради роли?



Да, помню самое начало проекта: сидела в коридоре, проходит мимо режиссёр и говорит: «Ты можешь сесть в позу «лотоса»?» Я говорю: «Могу!», «Ну хорошо, значит, твоя героиня будет заниматься йогой». Начинаем снимать, мне говорят: «Садись в лотос», я сажусь, а режиссёр говорит: «Неправильно», -– и сворачивает меня как надо. Деваться было некуда, я начала ходить на йогу.



Появятся ли новые герои в новом сезоне «Универа»?



Нет, там сейчас не до новых персонажей – там все взаимоотношения у Кристины с Антоном, Майкл пытается разобраться в отношениях, Валентин станет больше удивлять, у Семакиной продолжаются отношения с гопником, они то ругаются, то мирятся.







У вас очень интересный Инстаграм. Как вы реагируете на негативные комментарии?



Все эти негативные комментарии дали мне много интересных идей для роликов, которые я снимаю, например, про леди, когда мне пишут: «Ну, вы же леди!», я в ответ делаю ролик со следующим текстом: «Сидишь на унитазе – сиди как леди!».



Фото: ТНТ