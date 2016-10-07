Напомним, в холдинг входят развлекательный комплекс «Мегаполис», сеть детских парков «Мегалэнд», город профессий «Чадоград», мягкие кинотеатры «Алмаз» и «Мегаполис», семейный кинотеатр «Этаж», боулинг центры «Империя игр», челябинский цифровой планетарий, множество заведений общепита (MeetPoint, Брудершафт, Дзедо и т.д.).

Суть программы в том, что любой педагог, организатор массовых мероприятий или просто инициативный родитель получает бонусы в размере 5% от стоимости заказа коллективного детского мероприятия на специальную карту. 1 бонус равен 1 рублю. Полученные бонусы можно тратить по своему усмотрению практически в любом из более чем 50 заведений холдинга в Челябинске.

Узнать подробнее о бонусной программе, местах получения и действия бонусов можно на bonus.mega74.ru или по телефонам: 8-908-577-60-15, 8-912-772-51-11, 8-900-067-99-49, 247-92-94