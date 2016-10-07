В Казанском федеральном университете знаменитый Гарри Поттер «заговорил» по-татарски. Это стало возможным благодаря переводу одной из книг серии Айдаром Шайхиным, студентом Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ, сообщает пресс-служба вуза.
Переводчик не спешит выкладывать в сеть полную версию «Һарри Поттер һәм ләгънәтле бала» («Гарри Поттер и проклятое дитя»), так как Татарское книжное издательство в данный момент ведёт переговоры с агентством Джоан Роулинг об издании книги.
В случае, если переговоры закончатся безрезультатно, Шайхин намерен выложить перевод книги в татароязычном сегменте Интернета, уточнил новостной портал республики sntat.ru.
Фото: пресс-служба КФУ