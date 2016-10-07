На Гороховой улице в Петербурге, недалеко от Сенной площади, в пятницу днём 7 октября под троллейбус попал молодой человек. С места ДТП его увезла скорая помощь. Фото поделились очевидцы в соцсети. Судя по кадрам, молодой человек до прибытия медиков был в сознании. - На Гороховой улице человек попал под троллейбус. Службы на месте, скорая приехала быстро. Переходил улицу вне перехода, скорее всего, не заметил, так как обычно эта полоса для общественного транспорта свободна. Эту информацию...