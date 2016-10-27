Вчерашний матч 1/8 финала Кубка России между казанским "Рубином" и «СКА-Хабаровск» завершился победой хозяев: казанцы обыграли соперников со счетом 1:0. Единственный мяч на 118-й минуте встречи забил Самуэль Гарсия с передачи Эльмира Набиуллина. Матч проходил на стадионе «Казань Арена».
В первом тайме у игроков "Рубина" было несколько моментов, чтобы открыть счет. Однако удары цели не достигли. В конце первого тайма Андрей Киреев получил красную карточку за опасный фол.
Во втором тайме хозяева поля продолжили атаковать соперника, однако забить гол не смогли. Основное время матча закончилось нулевой ничьей. В результате гол казанцы забили в конце второго дополнительного тайма.
Победа вывела «Рубин» в четвертьфинал турнира, где татарстанцы сыграют с новосибирской «Сибирью», сообщает пресс-служба клуба.
Фото: www.rubin-kazan.ru