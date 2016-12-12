"С Павликом пить, с Мамаевым тире пить, с Шуриком пить, с Кокориным тире пить", - этот назойливый и забавный мотив напевают "зенитовец" Кокорин и "краснодарец" Мамаев на видео. Песня, которая звучит фоном, - измененный хит "Ленинграда" - "В Питере пить". Кто автор ремикса и когда снято видео - неизвестно. Выложили его на своей странице в Инстаграме оба футболиста. Была ли это просто шутка или ирония по поводу нашумевшего скандала в Монако - осталось без комментариев. Напомним, в июле этого...