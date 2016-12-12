В Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. 16 команд, попавших в плей-офф самого престижного клубного турнира Европы поделили по парам. Первые матчи пройдут 14-15 февраля и 21-22 февраля, а ответные встречи состоятся 7-8 марта и 14-15 марта. Победители двухматчевых противостояний выйдут в четвертьфинал.
Все пары выглядят следующим образом:
“Манчестер Сити” (Англия) – “Монако” (Франция).
“Реал Мадрид” (Испания) – “Наполи” (Италия).
“Бенфика” (Португалия) – “Боруссия Дортмунд” (Германия).
“Бавария” (Германия) – “Арсенал” (Англия).
“Порту” (Португалия) – “Ювентус” (Италия).
“Байер” (Германия) – “Атлетико Мадрид” (Испания).
"Пари Сен-Жермен" (Франция) – “Барселона” (Испания).
“Севилья” (Испания) – “Лестер Сити” (Англия).
Напомним, что действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский "Реал". Финал текущего розыгрыша состоится 3 июня 2017 в Кардиффе (Уэльс).