В Финляндию отправилась молодая российская команда, но это вовсе не означало, что соперникам будет проще.

«Молодая не значит слабая команда. Это очень быстрая, очень талантливая сборная, и мне она очень нравится, если честно, – говорил перед первой игрой генеральный менеджер сборной Финляндии Йере Лехтинен, слова которого приводит «Р-Спорт». – У вас очень много интересных игроков».

Россияне стартовали более чем уверенной победой над хозяевами, выиграв со счётом 5:1. В составе победителей забили Анатолий Голышев (14-я и 54-я минуты), Андрей Светлаков (50), Никита Гусев (59) и Владимир Ткачёв (60). Следом сборная России взяла верх над шведами (3:2) благодаря шайбам Рушана Рафикова (20-я минута), Александра Барабанова (24) и Валерия Ничушкина (49). В заключительном матче против чехов, который прошёл накануне, команда Олега Знарка победила со счётом 3:0. В этой встрече заброшенными шайбами отметились Владимир Ткачёв (26-я минута), Никита Гусев (38) и Алексей Береглазов (50).

Таким образом, сборная России выиграла Кубок Карьяла впервые с 2011 года.

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов в разговоре с Metro выразил мнение, что победа пойдёт на пользу игрокам, попавшим в эту сборную.

– Приобретение уверенности на внешнем сопернике для игрока – самое главное, к тому же результат положительный. Думаю, что это ляжет каждому игроку в его копилочку уверенной игры в последующих матчах, – говорит Виталий Семёнович. – Сейчас у нас много сборных команд, и у тренеров будет головная боль с выбором лучших игроков, которые будут сильнее на тот момент, когда придёт время ехать на чемпионат мира. В этой команде, безусловно, тоже есть игроки, на которых можно обратить внимание.