30 августа стало известно, что российский борец Бесик Кудухов, который погиб в 2013 году, лишён серебряной медали Олимпийских игр 2012 года в Лондоне за употребление допинга. Его награду получил индийский спортсмен Йогешвар Дутт, сообщает ТАСС.

На лондонской Олимпиаде 2012 года борец вольного стиля из Индии получил бронзу, но теперь его награда повышена до серебра.

- Сегодня утром я узнал, что моя олимпийская медаль повышена с бронзы до серебра. Я посвящаю эту медаль всем моим согражданам, - написал индийский борец в своем Twitter.

Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) нашли в сохранившихся пробах Кудухова следы запрещённых препаратов, поэтому российский спортсмен лишён награды.

Бесик Кудухов – российский борец вольного стиле, победитель чемпионата Европы и многократный победитель чемпионатов мира, золотой призёр Олимпиады в Лондоне и бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине. Спортсмен погиб в автокатастрофе в декабре 2013 года.