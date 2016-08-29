Российские паралимпийцы не смогут выступит не только на Играх в Рио в этом году, но и на соревнованиях 2018 года, сообщает Sports.Ru со ссылкой на заявление пресс-службы ПКР.

"Решение Международного паралимпийского комитета (МПК), продублированное Спортивным арбитражным судом (CAS), о недопуске российских спортсменов-инвалидов на Паралимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро распространяется на Паралимпийские зимние игры 2018 года в Пхенчхане", - говорится в официальном сообщении.

Напомним, что решение об отстранении российской сборной было принято после того, Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) представила доклад, согласно которому в России на государственному уровне разработана и действует допинг-система, участие в которой принимали и паралимпийцы. В частности, в расследовании указывается, что в 2012-2015 годах бесследно исчезли 35 положительных проб российских паралимпийцев.