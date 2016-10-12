Международный форум «Россия – спортивная держава» во Владимирской области ознаменовался сенсацией. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что покинет свой пост, чтобы сосредоточиться на работе в Госдуме и Международном олимпийском комитете (МОК). Возможным преемником Жукова СМИ называют двукратную олимпийскую чемпионку по прыжкам с шестом Елену Исинбаеву, которая недавно вошла в комиссию спортсменов МОК.

– Елена Исинбаева работает со мной очень много лет, я её близко знаю. Если её будут рекомендовать и будет голосование, то я поддержу Елену и буду ей помогать, – сказал Metro почётный президент ОКР Леонид Тягачёв. – Что касается Александра Жукова, то он продолжит работу в спорте. Нельзя терять позиции, он член МОК, и хотелось бы, чтобы им оставался. Он много работал, много сделал хорошего ,и думаю, что ещё сделает.

По словам Тягачёва, на госсовете с участием президента РФ Владимира Путина все спортивные организации имели возможность отчитаться и услышать, какие есть положительные успехи на Олимпийских играх в Рио и какие недостатки по многим олимпийским видам спорта:

– Было решено, что нужно сделать акцент на обновлении в рядах нашего спорта, объединить многие структуры. Это делается для того, чтобы устранить недостатки, которые были на Олимпиаде в Рио в организационном плане, и то что мы на сегодняшний день в медицине опустили много того, чтобы прославлять нашу страну и спортсменов, чтобы не было никаких нарушений по допингу, когда за два дня до Рио обсуждался вопрос, допускать или не допускать нашу команду.