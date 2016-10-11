Футболиста подвергли резкой критике после отборочной игры к чемпионату мира 2018 года против сборной Албании (2:0). В этом матче Жерар Пике вышел на поле в футболке без полос в цветах испанского флага, тогда как остальные игроки были одеты в майки с красно-жёлтыми полосами.

Болельщики и журналисты обратили на это внимание и предположили, что Пике специально отрезал рукава, поскольку славится сепаратистскими настроениями. Игрок «Барселоны» не скрывает, что поддерживает идею отделения Каталонии от Испании и даже участвовал в соответствующем митинге, что нравится не всем фанатам. Пике неоднократно обвиняли в неуважении к стране и освистывали. Один из последних громких скандалов произошёл во время Евро-2016, где защитник во время исполнения национального гимна якобы показывал средний палец, что попало в телетрансляцию. Тогда он заявил, что история притянута за уши, и объяснил, что просто щёлкал пальцами. Кроме того, игрок ненавидит Мадрид и местный «Реал», о чём не устаёт твердить, причём не всегда в приличной форме.

Сам футболист всегда подчёркивал, что не собирается уходить из сборной Испании. Но после матча с албанцами Пике заявил, что этот скандал стал последней каплей, поэтому после чемпионата мира 2018 года он завершит карьеру в национальной команде.

Футбольная федерация Испании (RFEF) выступила с заявлением, что несправедливая критика заставила Жерара Пике объявить об уходе из сборной.

«Мы хотели бы уточнить, что цвета флага Испании размещаются только на футболках с коротким рукавом. Жерар вышел на игру в футболке с длинными рукавами», – говорится на сайте федерации.

Объяснение RFEF выглядит несколько странным, поскольку Пике надевал под форму термобельё, и не совсем понятно, почему в этом случае выбрал не короткий рукав, а играл в обрезанной длинной футболке. Тем не менее даже издание As, которое первым написало о срезанных рукавах, принесло извинения игроку.

«Неверно истолкованный инцидент с рукавами стал для него последней каплей. Но я надеюсь, что он изменит своё решение, поэтому приношу ему свои извинения за нашу опрометчивость», – заявил глава As Альфредо Реланьо.