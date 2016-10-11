Футболиста подвергли резкой критике после отборочной игры к чемпионату мира 2018 года против сборной Албании (2:0). В этом матче Жерар Пике вышел на поле в футболке без полос в цветах испанского флага, тогда как остальные игроки были одеты в майки с красно-жёлтыми полосами.
Болельщики и журналисты обратили на это внимание и предположили, что Пике специально отрезал рукава, поскольку славится сепаратистскими настроениями. Игрок «Барселоны» не скрывает, что поддерживает идею отделения Каталонии от Испании и даже участвовал в соответствующем митинге, что нравится не всем фанатам. Пике неоднократно обвиняли в неуважении к стране и освистывали. Один из последних громких скандалов произошёл во время Евро-2016, где защитник во время исполнения национального гимна якобы показывал средний палец, что попало в телетрансляцию. Тогда он заявил, что история притянута за уши, и объяснил, что просто щёлкал пальцами. Кроме того, игрок ненавидит Мадрид и местный «Реал», о чём не устаёт твердить, причём не всегда в приличной форме.
Сам футболист всегда подчёркивал, что не собирается уходить из сборной Испании. Но после матча с албанцами Пике заявил, что этот скандал стал последней каплей, поэтому после чемпионата мира 2018 года он завершит карьеру в национальной команде.
Футбольная федерация Испании (RFEF) выступила с заявлением, что несправедливая критика заставила Жерара Пике объявить об уходе из сборной.
«Мы хотели бы уточнить, что цвета флага Испании размещаются только на футболках с коротким рукавом. Жерар вышел на игру в футболке с длинными рукавами», – говорится на сайте федерации.
Объяснение RFEF выглядит несколько странным, поскольку Пике надевал под форму термобельё, и не совсем понятно, почему в этом случае выбрал не короткий рукав, а играл в обрезанной длинной футболке. Тем не менее даже издание As, которое первым написало о срезанных рукавах, принесло извинения игроку.
«Неверно истолкованный инцидент с рукавами стал для него последней каплей. Но я надеюсь, что он изменит своё решение, поэтому приношу ему свои извинения за нашу опрометчивость», – заявил глава As Альфредо Реланьо.
"Я бы не назвал Жерара Пике сепаратистом, но он националист. Тем не менее для меня этот случай с флагом не так важен, потому что это всего лишь форма, – говорит Metro журналист испанской газеты El Mundo Хавьер Эскалера Колас. – Самое важное, что он уважает законы команды и защищает её честь. Правда, в Испании идут разговоры о том, что многие испанские игроки хотят выступать за Каталонию, но пока эта команда не признана ФИФА. Есть радикальные каталонцы, которые совсем не уважают испанские команды. Впрочем, на улице каталонские футболисты могут говорить всё что угодно, но на поле никаких инцидентов между каталонцами и испанцами я не припомню".