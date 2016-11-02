Футболисты московского ЦСКА крупно проиграли "Монако" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча на стадионе "Луи II" завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. В составе монегасков отличились Валер Жермен (13-я минута) и дубль оформил Радамель Фалькао (29,41).

Поражение оставило армейцев, имеющих в активе только два очка, на последнем месте в группе Е. В параллельном матче этого квартета встречались "Тоттенхэм" и "Байер" - англичане проиграли со счётом 0:1. Таким образом, "Монако" упрочил своё лидерство в группе Е, набрав в четырех матчах 8 очков. Немцы с 6 очками переместились на второе место, а "Тоттенхэм" с 4 зачётными баллами располагается на третьей строчке.

В следующем туре ЦСКА 22 ноября ЦСКА дома примет "Байер", а "Тоттенхэм" отправится в гости к "Монако".