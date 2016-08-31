Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение лишить медалей трёх российских спортсменок, которые они выиграли на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году. Об этом сообщает официальный сайт МОК.

Решение связано с положительными результатами допинг-проб спортсменок. Серебряной и бронзовой медалей лишены штангистки Марина Шаинова и Надежда Евстюхина. Без серебряной медали за эстафету 4×400 метров осталась бегунья Татьяна Фирова.

Медалей за нарушение антидопингового законодательства также были лишены спортсмены из Армении, Азербайджана и Молдавии.