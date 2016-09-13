Лига чемпионов. «Ростов» сыграет на выезде с «Баварией» 13 сентября 2016 года в первом туре группового этапа.

Ростовчане уже сотворили главную сенсацию Лиги чемпионов, пробившись в групповой этап и подарив городу настоящий праздник футбола. В дальнейшем никто не будет требовать от команды результата.

«Ростов» попал в тяжелейшую группу с 5-кратным обладателем Лиги чемпионов «Баварией», прошлогодним финалистом «Атлетико» и крепким клубом ПСВ.

Кроме того, жёлто-синие испытывают кадровые трудности. В последние недели трансферного окна «Ростов» потерял двух ведущих центральных защитников – Баштуша, перешедшего в «Лацио», и Ивана Новосельцева, подписавшего контракт с «Зенитом».

Бавария-Ростов: прогноз на матч

В минувшем туре ростовчане с большим трудом одолели «Крылья Советов» – 2:1. Тогда как их соперник по первому матчу «Бавария» в двух стартовых матчах чемпионата Германии переиграла «Вердер» и «Шальке 04» с общим счётом 8:0.

Экс-нападающий немецкого «Байера» и «Фортуны» Дмитрий Булыкин в разговоре с Metro дал «Ростову» несколько советов:

– Давление на ростовчан будет огромное. Во-первых, играют с топ-клубом, а во-вторых – дебютируют в Лиге чемпионов. Особенно тяжело им будет провести первые 20 минут. Немцы всегда очень хорошо начинают. Если «Ростов» продержится в начале, то можно будет надеяться на хороший результат.

Футбол. Лига чемпионов. Прямая трансляция. "Бавария" (Германия) - "Ростов" (Россия)

Трансляцию матча покажет телеканал "Матч ТВ". Начало 13 сентября в 21:30.

Другие новости о матче «Бавария» – «Ростов».

Травмы лидеров «Баварии». Защитник Джером Боатенг и нападающий Арьен Роббен, скорее всего, не сыграют с «Ростовом» из-за повреждений.

А судьи кто. Игру первого тура обслужат английские арбитры. Главным судьёй будет Энтони Тэйлор. Функции лайнсменов выполнят Саймон Беннетт и Гари Бесуик.