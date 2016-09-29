Инцидент произошёл на 23-й минуте встречи, однако ни арбитр, ни делегат матча данный эпизод не зафиксировали. Учитывая, что совсем недавно УЕФА обязал «Ростов» частично закрыть трибуну из-за расистского поведения болельщиков в матче с «Аяксом», новая выходка может привести к серьёзным последствиям.

ПСВ уже выступил с заявлением, что не будет просить наказания для «Ростова».

«Перед матчем клуб совместно с полицией пообещал предпринять все необходимые меры для предотвращения таких инцидентов. Очевидно, что проконтролировать каждого человека было невозможно», – сказал ТАСС пресс-атташе ПСВ Тис Слегерс.

Спортивный юрист Александр Чеботарёв сказал Metro, что в случае инициативы РФС или международных футбольных властей хозяева поля могут быть привлечены к ответственности даже если инцидент не зафиксировали.

– Вторым субъектом ответственности, на мой взгляд, тут может стать судья, который не зафиксировал факт бросания посторонних предметов на поле, – сказал он. – Но это опять же, если этому делу будет дан ход. В преддверии чемпионата мира по футболу я бы это обстоятельство замалчивать не стал, а наоборот, показал, что любого рода нарушения международных правил во время проведения футбольных матчей в России не остаются безнаказанным. Считаю, что это укрепит наш международный авторитет и ни у кого на будущее не будет позывов совершать подобное. Особенно в нынешних условиях, когда у нас достаточно напряжённые отношения с международным спортивным сообществом. Уже поднимался вопрос, лишат ли Россию права проведения чемпионата мира по футболу из-за допингового скандала. А тем более если матч с международной командой, конечно это бросает тень не только на команду, но и на страну. Считаю, что дисциплинарные органы обязаны рассмотреть этот случай и наказать виновных.