Впервые музей открыл двери во время чемпионата мира 2016 года, но тогда в него могли попасть только обладатели билетов на матчи. Сегодня он открылся для всех выставкой «Красная машина. Страницы истории», приуроченной к 70-летию отечественного хоккея. В выставочном зале репортёров Metro встретил олимпийский чемпион 1984 года, вратарь Владимир Мышкин.

– На небольшой площади сконцентрированы 70 лет нашего хоккея. Мы сделали акцент на том, как зарождался наш хоккей, а затем показали все победы – от первой до последней, – рассказывает он.

Экспонаты для выставки выбирали члены экспертного совета, говорит Мышкин:

– Пришлось поездить, поспрашивать. Например, за маской Коноваленко я специально ездил ко вдове Виктора Сергеевича Валентине Дмитриевне. Тогда ещё форма, особенно вратарская, была дефицитом. Под роспись передавали следующему поколению, поэтому ничего дома не сохранилось и было сложно собирать коллекцию.

Рассказывая о вратарской экипировке прошлых лет, Владимир Семёнович вспомнил, каково было играть в ней:

– Современная форма практически не оставляет синяков, шишек. А когда я играл против канадских профессионалов, если попадало в грудь, было очень чувствительно. Ловушки тоже сильно отличались, было больно ладошкам. Может, через 20 лет нынешнее снаряжение покажется смешным.

Мышкин признался, что, находясь за стеклом за воротами, испытывает жуткое чувство, но в воротах страх исчезает.

– Есть знаменитое выражение Виктора Сергеевича Коноваленко: «Ты в воротах, а в тебя кирпичами бросают». Наверное, это актуально, потому что шайба летит очень сильно.

Возле стенда, посвящённого победе сборной СССР над звёздами НХЛ в Кубке вызова 1979 года, где в последнем матче советская сборная сенсационно разгромила канадцев со счётом 6:0, мы попросили Владимира Мышкина, заменившего тогда Владислава Третьяка, вспомнить, как это было:

– Дорогой для меня турнир. Можно сказать, что это был второй день рождения. Это те ворота, через которые я вошёл в большой, настоящий хоккей.