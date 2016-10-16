Не успел в российском чемпионате утихнуть один судейский скандал, как возник другой. После поражения от «Зенита» (2:4) в прошлом туре о произволе арбитра говорили в стане москвичей, а теперь вопросы по судейству возникли уже у соперника «Спартака». В 10-м туре подопечные Массимо Карреры с минимальным счётом обыграли «Ростов» (1:0) благодаря голу Дениса Глушакова на 53-й минуте. Под занавес первого тайма арбитр встречи Владислав Безбородов показал прямую красную карточку защитнику ростовчан Фёдору Кудряшову, который ногой шипами вперёд сыграл против Романа Зобнина, ударив того по руке. На 74-й минуте после двух «горчичников» был удалён второй игрок «Ростова» Сесар Навас, правда, с этим эпизодом, в отличие от первого, никто особо и не спорил.

«Мне интересно, как «Спартак» уже после своего матча в Питере будет реагировать на такой произвол, но уже в свою пользу, – цитирует «Чемпионат.com» главного тренера «Ростова» Ивана Данильянца. – Если, по их мнению, это нормально, значит, мы оказались не в том месте и не в то время».

Естественно, в «Спартаке» с такой позицией не согласны.

– Красная карточка по делу – Кудряшов сыграл грубо прямой ногой. Рука болит до сих пор, – заявил пострадавший Зобнин.

Член Судейско-инспекторского комитета Российского футбольного союза (РФС) Андрей Бутенко в разговоре с Metro сказал, что у него нет претензий к работе арбитра.

– Безбородов, на мой взгляд, отсудил игру профессионально, умело, с пониманием того, что происходит на футбольном поле, – сказал Бутенко.

Эксперт считает, что разговоры о том, что «Спартаку» вернули «должок» за матч с «Зенитом» не имеют основания:

– Это глупость. Это удобная ширма, за которой можно делать всё что угодно. Вот ширму поставили, а чем там люди за ней занимаются… А оттуда такие возгласы вылетают, и это создаёт общую какую-то полуистерию, даже не знаю, как это назвать. Никакой параллели с матчем «Зенит» – «Спартак» в матче «Спартак» – «Ростов» вообще нет. Ни причинно-следственной связи, ничего. Безбородов вышел, отсудил профессионально игру, а что до этого было у «Спартака» и что дальше будет у «Спартака», я уверен, Безбородову абсолютно всё равно.