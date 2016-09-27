Футболисты московского ЦСКА с минимальным счетом проиграли английскому "Тоттенхэму" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча на "Арене ЦСКА" завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Подопечные Леонида Слуцкого неплохо выглядели на протяжении всей игры, но пропустили досадный гол на 71-й минуте. После удара южнокорейского нападающего "шпор" Сон Хын Мина Игорь Акинфеев, казалось, дотянулся до мяча, но тот от руки голкипера все же закатился в ворота. Таким образом, Игорь Акинфеев пропустил уже в 39-м матче Лиги чемпионов подряд и обновил свой антирекорд.

Параллельная встреча группы Е между "Монако" и "Байером" завершилась со счётом 1:1. После двух туров монегаски с 4 очками возглавляют этот квартет. Далее с 3 очками идёт "Тоттенхэм", на третьем месте с двумя зачетными баллами располагается "Байер", а ЦСКА с одним очком замыкает таблицу.

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА 18 октября сыграет против "Монако".