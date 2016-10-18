Российский тяжелоатлет Апти Аухадов, выступавший на Олимпиаде в Лондоне в весовой категории до 85 кг, лишен серебряной медали Игр. Такое решение принял Международный олимпийский комитет (МОК) по итогам перепроверки допин-проб.

В анализах 23-летнего россиянина были найдены запрещенные анаболические стероиды – туринабол и дростанолон.

Аухадов теперь должен вернуть медаль МОК, а результаты соревнований будут изменены. Второе место и серебро Олимпиады достанется иранцу Кианушу Ростами, а бронза – египтянину Тареку Йехия.

Кроме того, МОК дисквалифицировал украинского прыгуна с шестом Максима Мазурика, участника Олимпиады в Лондоне, так как его допинг-проба дала положительный результат на туринабол.