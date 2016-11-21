В Лос-Анджелесе названы победители одной из самых главных музыкальных премий США - American Music Awards. На церемонию прибыли знаменитые музыканты, представители шоу-бизнеса и актеры. Все внимание было приковано к нарядам звезд на красной дорожке.

Давно не удивлявшая публику Леди Гага вызвала фурор на American Music Awards-2016. Певица появилась в белоснежном брючном костюме и широкополой шляпе и выглядела просто великолепно. Но обойтись без эпатажа Леди Гага не смогла. Стильный образ певица разбавила отсутствием нижнего белья. Под пиджак с глубочайшим декольте Гага ничего не надела, открыв взорам фотографов свою грудь.

Примечательно, что на премии American Music Awards певица появилась в одиночку, без своего жениха Тейлора Кинни.

На сцене премии American Music Awards-2016 Леди Гага также удивила публику. Она выступила в качестве гостьи церемонии, спев лирическую балладу “Million Reasons”. Для номера Леди Гаги сцену превратили в поле с травой и цветами. Артистка выступала босой, сидя на стуле и аккомпанируя себе на гитаре.

Не оставили равнодушными на красной дорожке American Music Awards-2016 и другие знаменитости. Милла Йовович прибыла на премию в черном платье с глубочайшим декольте, Хайди Клум, не пропускающая ни одного светского мероприятия, выбрала для премии "золотой" костюм. Певица Тараджи Хенсон пришла в белом платье, больше похожем на мужскую рубашку, под которым было видно черное белье.

Отличилась и Карли Клосс. Супермодель надела с черными босоножками черные носки. А модель Крисси Тейген и вовсе пришла на церемонию без нижнего белья. Это можно было увидеть через разрезы от самой талии ее черного платья.

Добавим, артистом года" по версии премии American Music Awards-2016 стала Ариана Гранде.

"Спасибо вам, ребята! Я люблю вас всем сердцем!", — так поблагодарила за награду Гранде. Помимо певицы на звание "Артиста года" были номинированы Мак Миллер, Джастин Бибер, Рианна, The Weeknd, Селена Гомез и хип-хоп исполнитель Дрейк.