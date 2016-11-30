Первыми обновили лёд Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, занятые в шоу «Щелкунчик и Мышиный Король». Режиссёр-постановщик Илья Авербух позже рассказал, что создал шоу в честь 200-летнего юбилея знаменитой сказки Гофмана: «А ещё мы установили на Красной площади орех Кракатук, в который все дети могут опустить свои конверты с желаниями. 27 декабря мы выберем 3 самых необычных желания и постараемся их исполнить».

Ксения Алфёрова впервые вышла на лёд в этом году.

«Каждый раз, выходя на лёд, удивляюсь как тело всё помнит, – говорит Ксения. – Так меня за два года в «Ледниковом периоде» вымуштровали, что теперь на всю жизнь немножко фигуристка!»

Многие знаменитости пришли с детьми. Павел Астахов учил своего младшего сына осваивать коньки с помощью специального пингвинчика для катания, а вот у Марии Петровой и Алексея Тихонова это уже пройденный этап. Знаменитые фигуристы давно поставила 7-летнюю дочь Полину на коньки. Роман Костомаров тоже пришёл с дочкой Настей, которая впервые прокатилась по льду ГУМовского катка.

Привести своего четырёхлетнего сына Виктора пообещала и Ольга Кабо, которая, впрочем, знает, в чём секрет успеха ГУМ-катка: «Такие мероприятия объединяют и семьи, и друзей – я вижу, что все здесь немножко становятся детьми. Все улыбаются и падают с удовольствием, с удовольствием встают и поддерживают друг друга. И если вспомнить произведения русских писателей, там всегда присутствует тема катка: испокон веков у русского народа это было одно из любимых развлечений и увлечений зимой: вспомните сцены из “Анны Карениной”, “Войны и мира”… »

Были на катке в этот вечер и Максим Траньков с Татьяной Волосожар. Олимпийские чемпионы Сочи спортивная пара фигуристов уже в конце февраля должны стать родителями, но беременная Татьяна про лёд не забывает.

Филипп Янковский и Оксана Фандера предпочли наблюдать за тем, как катаются другие, кстати, на льду в этот вечер был и их сын – актёр Иван Янковский.

После активного и энергичного катания многие гости отправились на ГУМ-Ярмарку, чтобы восстановить силы и согреться. Поклонники русской кухни налегали на румяные блины, чай, медовуху и горячие пирожки, а те, кому хотелось атмосферы старой Европы, угощались глинтвейном, венскими вафлями и жареными каштанами.